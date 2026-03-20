U teškoj prometnoj nesreći poginula pješakinja

U utorak, 17. ožujka, oko 19 sati, u Dubrovniku se dogodila prometna nesreća koja je za posljedicu imala smrtno stradavanje pješakinje.

Do prometne nesreće je došlo kada je 81-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, koji se kretao Ulicom Andrije Hebranga, vozilom naletio na 88-godišnjakinju koja je u tom trenutku kolnik navedene ulice prelazila preko obilježenog pješačkog prijelaza.

Uslijed udara vozila i pada na nogostup, pješakinja je zadobila teže tjelesne ozljede zbog kojih je bila zbrinuta u dubrovačkoj bolnici gdje je na žalost, naknadno, 18. ožujka, preminula.

Vozač koji je skrivio ovu prometnu nesreću kazneno je prijavljen zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.