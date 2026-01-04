U teškoj nesreći poginuo bivši olimpijac, akcija spašavanja trajala 2 i pol sata

Bivši poljski olimpijac u skoku u vis, Robert Wolski poginuo je nakon prometne nesreće koja se dogodila 26. prosinca. Nakon nesreće prevezen je u bolnicu u Lodzu u kritičnom stanju, piše Net.hr.

Nakon nekoliko dana borbe, Wolski je, nažalost, podlegnuo ozljedama i preminuo u 44. godini života. Prema pisanju dnevnih novina "Fakt", tragičan incident dogodio se u petak, 26. prosinca, oko 9:00 sati u gradu Bocheńu, koji se nalazi na pokrajinskoj cesti broj 703 između Piąteka i Łowicza.

😔 Polski Związek Lekkiej Atletyki z ogromnym smutkiem i bólem przyjął informację o śmierci Roberta Wolskiego, olimpijczyka z Aten, reprezentanta Polski w skoku wzwyż 🇵🇱 Cześć Jego Pamięci pic.twitter.com/F8bqV7XI8G — PZLA (@PZLANews) January 2, 2026

U sudaru su sudjelovala dva osobna automobila. Na mjesto događaja odmah su upućene četiri vatrogasne brigade, timovi hitne medicinske pomoći, policija i helikopteri hitne medicinske pomoći. Spasilačke akcije trajale su otprilike dva i pol sata.

Godine 2004. natjecao se na Olimpijskim igrama u Ateni kao predstavnik Poljske u skoku u vis. Tijekom karijere osvojio je naslove prvaka Poljske u dvorani i na otvorenom, natjecao se na Europskom prvenstvu u dvorani i postigao međunarodni uspjeh. Njegov najbolji skok u vis bio je 2,31 metar.