U Sveučilišnoj galeriji svečano otvorena izložba "Prozori u svijet umjetnosti - Hrvatsko kraljevstvo / Hrvatski kraljevi"

Svečanim otvorenjem izložbe u Sveučilišnoj galeriji u utorak, 11. studenoga, priveden je kraju ovogodišnji projekt „Prozori u svijet umjetnosti - Hrvatsko kraljevstvo / Hrvatski kraljevi“, koji povezuje mlade umjetnike, mentore i institucije te potiče kreativnost, znatiželju i istraživanje hrvatske povijesti.

- U svakom se radu osjeća duša i entuzijazam naših mladih umjetnika, stoga vam od srca zahvaljujem! - rekao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban otvarajući izložbu svih radova pristiglih na natječaj „Prozori u svijet umjetnosti“, koji je Sveučilište u Splitu, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, organiziralo treću godinu zaredom.

Župan Boban je naglasio kako mu je iznimno drago što se baš ovom izložbom zatvara ciklus manifestacija posvećenih obilježavanju 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva.

- Gledajući ove radove, fasciniran sam njihovom kvalitetom i mogu sa sigurnošću reći da povjerenstvu koje je biralo najbolje među njima posao nije bio nimalo lak. Ovogodišnja tema posebno je značajna za našu županiju jer se upravo na ovom području nalazi kolijevka hrvatske države. Veseli me brojnost i izvrsnost radova, kako ovogodišnjih, tako i onih iz prethodnih godina. Stoga mogu najaviti da će se projekt nastaviti i ubuduće jer se pokazao kao pun pogodak - kazao je župan.

Zadovoljstvo raznolikošću radova istaknuo je i Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije.

- Ovim projektom uspjeli smo zainteresirati sve uzraste mladih - od učenika do studenata - i pobuditi u njima ono najvrjednije: kreativno izražavanje, istraživanje umjetnosti, promišljanje kulturne baštine. Temeljni cilj bio je vidjeti kako naši mladi doživljavaju hrvatske vladare. Iako o nekima nema mnogo povijesnih zapisa ni materijalnih dokaza, to nije spriječilo učenike i studente da pokažu puninu svoje mašte - kazao je Primorac.

Voditeljica Sveučilišne galerije Helena Trze Jakelić veseli se što se projekt „Prozori u svijet umjetnosti“ nastavlja, s obzirom da se profilirao kao važan kulturni događaj koji povezuje obrazovanje, umjetnost i baštinu.

Jedan od nagrađenih Roko Tomić, student Umjetničke akademije, čiji rad „Hrvatsko sjeme“ krasi naslovnicu ovogodišnjeg kataloga izložbe, posebno je istaknuo važnost predstavljanja mladih umjetnika široj publici.

- Ovakvi projekti nam mnogo znače jer pružaju prostor za izražavanje, povezivanje... Sama tema natječaja je bila topla, domoljubna. Gledao sam kako je prikazati da ne upadnem u klišej. Stoga sam izradio skulpturu kao intimnu, lijepu scenu familije, kako sadi sjeme, sjeme Hrvatske - objasnio je Roko Tomić.

Ani Bulimbašić, također nagrađena studentica Umjetničke akademije u Splitu, predstavila je rad „Znamen krune“.

- Tehnika kojom sam izradila rad, sukladna je temi. Naime, pošto je tema vezana uz povijest, odnosno ostatke artefakata o povijesti hrvatskih kraljeva koji su oskudni, za izradu skulpture koju sam nazvala „Znamen krune“, odabrala sam tehniku pečene gline. Ona mi je omogućila da skulptura bude šupljikava, da izgleda kao da je tek nađena… Došla sam do ideje da jedan portret kralja, stoji iza svih hrvatskih kraljeva, odnosno njihovih lica. A kruna predstavlja zapravo građevine, crkve i sve ono što su nam ti vladari ostavili u baštinu - o svom radu je kazala Ani Bulimbašić, nagrađena studentica Umjetničke akademije u Splitu.

Profesorica Katarina Prlić, mentorica Josipa Šoše, učenika Osnovne škole kraljice Jelene u Solinu, istaknula je koliko djeci znači što mogu vidjeti svoje radove izložene u galeriji, ali i i u katalogu, pogotovo nadarenoj djeci koja puno ulažu u razvoj svog talenta.

Evo tko je uljepšao večer

Večer su dodatno uljepšali studenti Umjetničke akademije u Splitu, Antonio Dragojević na klaviru i Matija Petrić na saksofonu, čije su izvedbe stvorile prekrasnu glazbenu atmosferu i upotpunile umjetnički doživljaj.

Na izložbi se mogu vidjeti svi učenički i studentski radovi nastali u okviru natječaja „Prozori u svijet umjetnosti“, na temu „Hrvatsko kraljevstvo / Hrvatski kraljevi“. Pravo sudjelovanja na natječaju imali su učenici osnovnih škola od petog do osmog razreda, učenici srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije te studenti Sveučilišta u Splitu. Stručno povjerenstvo, ocijenilo je i između pristiglih radova mladih talentiranih umjetnika, odabralo najbolje među njima, a nagrade su im uručene u lipnju na proslavi Dana Sveučilišta u Splitu.

Podsjetimo, u kategoriji osnovnih škola, prvo mjesto osvojila je Sara Puljić (OŠ Kman-Kacunar, mentorica Vesna Šiklić) za rad „Kralj Tomislav na konju“ (terakota), drugo mjesto pripalo je Sari Vidović (OŠ Vjekoslava Paraća, mentorica Ljuba Barun Čolak) za kolaž „Domaćica“, a treće Josipu Šoši (OŠ kraljice Jelene, Solin, mentorica Katarina Prlić) za sliku „Bitka na Dravi“.

U srednjoškolskoj kategoriji, prvo mjesto osvojila je Emanuela Vrgoč (III. gimnazija, mentorica Paula Škarica) s portretom kralja Zvonimira (kombinirana tehnika), drugo Lucija Puratić (V. gimnazija, mentorica Pia Midžor) za rad u ugljenu Portret Zvonimira, a treće Matea Mušan (Jezična gimnazija, Makarska, mentorica Anita Zelić) za crtež Tri kralja.

U studentskoj kategoriji, prvu nagradu odnijela je Anamarija Aničić Kahrić (Umjetnička akademija) za kiparski rad „Slavna“, drugo mjesto pripalo je Roku Tomiću za rad „Sjeme Hrvatske“, a treće Ani Bulimbašić za skulpturu „Znamen krune“ (pečena glina).