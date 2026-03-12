U Sveučilišnoj galeriji otvara se izložba Tihomira Bašića „Magija staklene kocke“

Sveučilište u Splitu najavilo je otvorenje izložbe splitskog slikara Tihomira Bašića pod nazivom „Magija staklene kocke“, koje će se održati u srijedu, 18. ožujka u 19.30 sati u Sveučilišnoj galeriji na adresi Ruđera Boškovića 31.

Riječ je o manjoj retrospektivi umjetničkog stvaralaštva jednog od istaknutijih splitskih autora koji već više od šest desetljeća kontinuirano razvija prepoznatljiv likovni izraz. Kroz izbor radova publika će imati priliku upoznati ključne motive i cikluse koji obilježavaju Bašićev opus.

U njegovim djelima posebno se ističu istraživanja svjetla, strukture i prostora, dok se kristalna forma često pojavljuje kao središnji motiv. Upravo kroz taj simbol umjetnik promišlja odnos stvarnosti i unutarnjeg svijeta, stvarajući vizualni jezik koji je obilježio njegov dugogodišnji rad.

Izložbu će u prisutnosti autora predstaviti kustos Tonći Šitin, a uz Bašića izlažu i njegovi učenici, polaznici Art Cluba. Time izložba dobiva dodatnu dimenziju međugeneracijskog dijaloga i prijenosa umjetničkog iskustva između umjetnika i mlađih generacija.

Izložba će biti otvorena za posjetitelje do 30. ožujka.

Tihomir Bašić rođen je u Splitu 1938. godine. Prve likovne poduke dobio je od oca, akademskog slikara Ljubomira Bašića. Školovao se u Školi primijenjene umjetnosti u Splitu na slikarskom odjelu, a studij slikarstva završio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1964. godine.

Tijekom dugog umjetničkog djelovanja sudjelovao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegov opus obilježava istraživanje svjetla, prostora i strukture slike, često kroz motive kristala i geometrijskih formi.

Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Splitu i Zagrebu, a živi i djeluje u Splitu.