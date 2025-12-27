U susjedstvu otkrivena Hamasova teroristička ćelija, uhićen čovjek s crne liste

Talijanske vlasti uhitile su devet osoba osumnjičenih za financiranje Hamasa sa 7 milijuna eura putem udruga. Među njima je i Mohammad Hannoun, predsjednik Udruge Palestinaca u Italiji, kojeg su istražitelji opisali kao vođu talijanske ćelije organizacije Hamas, piše Dnevnik.

Svim osumnjičenima određen je istražni zatvor te su zaplijenjena sredstva i imovina vrijedni oko 8 milijuna eura.

Na temelju analize izvješća o sumnjivim financijskim transakcijama i razmjene informacija s drugim talijanskim agencijama za provođenje zakona, istraga je dovela do optužbi protiv osumnjičenika da su članovi Hamasa i da su ga financirali. Financiranje terorističkih aktivnosti navodno se provodilo putem raznih organizacija, piše Sky News.

Transakcije su, kažu vlasti, provedene putem trianguliranih bankovnih transfera preko udruga sa sjedištem u inozemstvu, u korist udruga sa sjedištem u Gazi, na palestinskim teritorijima ili u Izraelu. Prema istražiteljima, sredstva su navodno također izravno isplaćena članovima Hamasa, posebno Osami Alisawiju, bivšem ministru u de facto vladi Hamasa u Gazi, koji je u raznim prilikama tražio financijsku potporu. Financijsku pomoć udruge su navodno pružale i obiteljima pojedinaca uključenih u terorističke napade na civile ili rodbini pritvorenih zbog terorističkih djela.

Mohammad Hannoun

Prema istražiteljima, Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun navodno je više od 71% sredstava prikupljenih za humanitarne svrhe za palestinsko stanovništvo dodijelio za izravno financiranje Hamasa ili udruga povezanih s njim ili pod njegovom kontrolom, te drugih ogranaka terorističke organizacije.

Prema istražiteljima, Hannoun je bio spreman pobjeći u Tursku jer je bio svjestan da je pod istragom zbog terorizma.

Prema istražnim dokumentima, još 1991. godine u Genoveškom islamskom centru, kojim je koordinirao Hannoun prijavljena je Hamasova ćelija. Godine 2001. provedena je i lokalna pretraga predsjednika Palestinskog udruženja u Italiji. Istraga je otkrila da je zadržao vodeću ulogu, organizirajući konferencije u Genoveškom islamskom centru s istaknutim osobama iz islamskog svijeta, čiji su govori "poticali strategiju terora".

Hannoun je prošle godine bio na crnoj listi američkog Ministarstva financija, optužen da je financirao Hamas. U istrazi koja je dovela do današnjih mjera opreza, otkriveni su brojni telefonski razgovori i kontakti između Hannouna i onih koji imaju slične uloge u Nizozemskoj, Austriji, Francuskoj i Engleskoj. Ove komunikacije, kažu istražitelji, pokazuju "postojanje opsežne, međunarodno organizirane mreže pojedinaca/institucija koje se bave prikupljanjem sredstava, očito u dobrotvorne svrhe i u znak podrške palestinskom stanovništvu i cilju".

Istražitelji pišu da su se tijekom prisluškivanja "pojavili izrazi zahvalnosti za terorističke napade Mohameda Hannouna".