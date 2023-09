U SUBOTU DERBI NA STAROM PLACU Snage će odmjeriti RK Nada i RK Sinj

Ove subote 30.9. s početkom u 13 sati na igralištu RK Nada igra se 3. kolo Prvenstva Hrvatske između derbi između domaće RK Nada i RK Sinj. Kako je Sinj prošle sezone osvojio dvostruku krunu tako je začuđujuće klub iz alkarskog grada favorit u utakmici na Starom Placu.

Nada je u prošlom kolu po kišnim uvjetima pobijedila RK Zagreb s 31:6 dok je Sinj u prošlom kolu odmarao dok je u 1. kolu bez puno muke pobijedio HARK Mladost.s 63:17.

U ovoj utakmici se očekuje velika borba pogotovo igrača skupa jer onaj tko bude imao siguran skup i aut ima puno veće šanse za konačno slavlje. Bitna stavka je naravno i igra u obrani gdje će se nešto lakši linijaši Nade morati dobro upregnuti u obaranju reprezentativnog trojca Lerotić, Grčić i Pavlović. U ovoj utakmici u momčadi Nade, odnosu na sastav protiv Zagreba, pojavljuju se još reprezentativci Dodoja i Bibić i baš od njih se očekuje dodatna snaga u napadačkom i obrambenom dijelu igre. Ragbijaši Nade su željni dobrih taakmaca i s ovom utakmicom vjeruju u povratak na vrh hrvatskog ragbija.

Vjerujemo da ne treba dodatna pozivnica za ovu utakmicu i da će tribine Starog Placa biti dobrano ispunjene pogotovo ako se zna da je ulaz za ovu prvenstvenu utakmicu slobodan.

U 3. kolu proširenog Prvenstva Hrvatske igraju još HARK Zagreb-RK Ljubljana s početkom u 15 sati na igralištu RK Zagreb dok je HARK Mladost ovo kolo slobodna.

Ovog vikenda pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta igra se 7.Memorijalni turnir u mini ragbiju Mihovil Radja koji se igra u čast dugogodišnjeg trenera i predsjednika RK Nade i neimara splitskog sporta Mihovila Radje. Turnir se igra u subotu od 15:30 sati dok je u nedjelju start turnira predviđen za 10:20. Na turniru osim Nade sudjeluju još hrvatski klubovi klubovi Brač, Dubrovnik, Makarska Rivijera, Mladost, Sinj dok iz inozemstva dolaze OBL Rugby Codroipo(Italija) i RK Čelik Zenica i RK Herceg Mostar(oba BiH). Igra se u kategorijama do 12 godina, do 10 godina i do 8 godina.

Ragbi vikend upotpunjuju i utakmice Svjetskog prvenstva u ragbiju RWC gdje nas u očekuju prave ragbi utakmice :

Petak 29.9.2023.

Novi Zeland – Italija 21:00

Subota 30.9.2023.

Argentina -Čile 15:00

Fiji-Gruzija 17:45

Škotska-Rumunjska 21:00

Nedjelja 1.10.2023

Australija – Portugal 17:45

Južnoafrička Republika – Tonga 21:00