U Stobreču se prodaje kuća za 590 tisuća eura. Pogledajte slike

Oglas za prodaju kuće u Stobreču, na jednoj od najtraženijih lokacija u okolici Splita, privukao je pozornost zbog svoje pozicije – nekretnina se nalazi u prvom redu do mora i ima direktan pristup obali.
Riječ je o dvojnoj kući ukupne stambene površine 164 četvorna metra, organiziranoj kao dvije stambene jedinice. U prizemlju se nalazi stan koji zahtijeva adaptaciju, dok je kat već uređen i koristi se za turistički najam.
Uz kuću dolazi i garaža površine oko 40 četvornih metara.
Tražena cijena iznosi 590.000 eura, a upravo kombinacija lokacije uz more i potencijala za najam razlog su zbog kojeg je oglas izazvao interes.
