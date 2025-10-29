U Staroj gradskoj vijećnici otvorena izložba “Povijest koja ne šuti: glagoljaštvo u Splitu”

Od kralja Tomislava do Torcide – više od tisuću godina povijesti objedinjeno je u novoj izložbi “Povijest koja ne šuti: glagoljaštvo u Splitu”, koja je danas svečano otvorena u Staroj gradskoj vijećnici.

Postav prikazuje bogatu tradiciju glagoljaštva u Splitu i na širem području, od crkvenog sabora u 10. stoljeću pa sve do suvremenih umjetničkih interpretacija i poveznica s Hajdukom. Svaka etaža izložbe otkriva novi sloj priče o glagoljici – ne samo kao pismu, nego i kao simbolu identiteta, jezika i kulturnog kontinuiteta hrvatskog naroda.

Izložbu organizira Muzej grada Splita u suradnji sa Staroslavenskim institutom iz Zagreba i Književnim krugom Split – Marulianumom, uz podršku Ministarstva kulture i medija RH te Grada Splita.

Posjetitelji u Staroj gradskoj vijećnici mogu razgledati vrijedne povijesne eksponate, ali i okušati se u pisanju glagoljice putem interaktivne ploče koja spaja tradiciju i suvremenu tehnologiju.

Izložba ostaje otvorena do 20. prosinca, a svi zainteresirani pozvani su da zavire u svijet glagoljaške baštine koja čuva duh Splita i njegovih korijena.