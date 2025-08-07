U središtu Novalje pred brojnom publikom organiziran spektakularni Završni turnir PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel

Na Završnom turniru PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel, serije spektakularnih međunarodnih spektakularnih turnira u 3x3 košarci, koji je protekloga vikenda (u subotu i nedjelju, 2. i 3. kolovoza) održan u Novalji, titulu pobjednika u glavnoj Elite Men kategoriji odnijela je izvrsna momčad Pharma Classic iz Hrvatske. Budući da je Završni turnir PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel imao prestižan status FIBA Lite Quest za seniorsku mušku Elite Men kategoriju, pobjednička momčad zaslužila je sudjelovanje na jakom FIBA 3x3 Challengeru koji će se 27. i 28. rujna 2025. održati u Mataru (Španjolska), a na kojem će se okupiti odlične ekipe iz različitih krajeva svijeta.

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje PRO 3x3 Toura ukupno je trajalo oko dva i pol mjeseca, a realizirano je na ukupno 10 top lokacija, većinom u središtima gradova, diljem Hrvatske. Tour je otvoren prvim izlučnim turnirom 16. i 17. svibnja u Hvaru, a potom je uslijedilo još osam dvodnevnih turnira koji su redom uspješno realizirani u Trogiru, Umagu, Donjem Miholjcu, Vinkovcima, Bolu na otoku Braču, Zagrebu, Novoj Gradiški i Šibeniku. Na njima su vrhunske 3x3 ekipe iz Hrvatske i inozemstva, osvajanjem pojedinih postaja PRO 3x3 Toura ili prikupljanjem dovoljnog broja FIBA bodova, osigurale svojem mjesto u velikom novaljskom finalu. Tako je na vrhunskom 3x3 košarkaškom terenu, postavljenom na atraktivnoj lokaciji Ruža vjetrova na novaljskoj rivi, ukupno 18 kvalitetnih ekipa iz više europskih zemalja u dvije kategorije – muškoj seniorskoj Elite Men i juniorskoj U-19 konkurenciji – odmjerilo snage na velikom Završnom turniru u Novalji.

Ovo je bio prvi put da je Novalja bila domaćin PRO 3x3 Toura u dosadašnje četiri sezone njegova održavanja. To se dogodilo u pravom trenutku jer je Novalja proglašena Europskim gradom sporta za 2025. godinu.

Kao niti na posljednjem ovosezonskom kvalifikacijskom turniru PRO 3x3 Toura, održanom prethodnog vikenda u Šibeniku, vrijeme ponovno nije mazilo organizatore i njihove partnere i suradnike. Prve večeri velikog finala (subota, 3. kolovoza) zbog kiše i vjetra moralo je biti odgođena polovica predviđenog programa, a i drugoga dana (nedjelja, 4. kolovoza) loši su vremenski uvjeti u jednom trenutku prekinuli održavanje turnira. No, organizatori su se uspjeli izboriti sa svim problemima i uspješno realizirali Završni turnir u punom zamišljenom opsegu pred krcatim tribinama.

Nadmetanja u 3x3 košarci oba dana bila su jako uzbudljiva, zanimljiva i neizvjesna

Osobito se to odnosi na završnicu koja je odigrana u nedjelju navečer (3. kolovoza) u obje kategorije. Na kraju je, u napetoj finalnoj utakmici u Elite Men konkurenciji, hrvatska ekipa Pharma Classic svladala jaku ekipu Užice Zlatiborac 3x3 iz Srbije rezultatom 22:16. Time su pobjednicima, osim puta u Mataro i novih FIBA bodova, pripali i poseban PRO 3x3 Tour pehar i novčana nagrada od 2.500 eura. Pharma Classic nastupila je u sastavu: Fran Grgić, Matej Katavić, Ivan Vrgoč i Lovre Žaja. Kapetan pobjedničke momčadi Fran Grgić pri tome je odabran i za MVP-a (najkorisnijeg igrača) velikog finala u Elite Men u kategoriji. Drugoplasirani finalisti iz Srbije dobili su novčanu nagradu u iznosu od 1000 eura.

Sve je prštalo od uzbuđenja u juniorskoj U-19 konkurenciji. Na kraju je slavila hrvatska ekipa 3x3 Osijek koja je u neizvjesnom finalu tijesnim rezultatom 20:19 pobijedila ekipu Nitui. Za momčad 3x3 Osijek, koju su činili juniori Košarkaškog kluba Vrijednosnice Osijek, igrali su: Luka Rejo, Filip Stojčić, Mata Vidaković i Luka Šipka. U ovoj je kategoriji za MVP-a (najkorisnijeg igrača) izabran Mata Vidaković (3x3 Osijek).

Novaljsko veliko finale bilo je opet po mnogo čemu spektakularno i posebno. Vrhunska produkcija događaja, kao i u prošlogodišnjem finalu, bila je nadopunjena tehnološkim sadržajima koji su još pojačali cjelokupan izvrstan doživljaj cijeloga turnira. Kao i na prethodnih devet izlučnih turnira, sve je utakmice uživo s komentarima prenosio Sportklub, a izravni prijenosi mogli su se gledati i na službenoj internetskoj stranici i službenoj Facebook stranici, kao i na YouTube kanalu PRO 3x3 Toura.

Osim iznimno kvalitetnih 3x3 košarkaških utakmica, igranih u „špici“ ljetne turističke sezone na atraktivnoj lokaciji, tijekom oba dana finalnog turnira brojni okupljeni su mogli uživati i u popratnim zabavnim i edukativnim sadržajima. Vrhunac obje večeri (2. i 3. kolovoza) bila su čak četiri spektakularna nastupa slovenske akrobatske skupine Dunking Devils, koja iza sebe ima preko 3500 nastupa u više od 55 zemalja svijeta. Oni su svojim trikovima i akrobatskim zakucavanjima, izvedenih pomoću posebnih trampolina i strunjača, dodatno podizali već ionako sjajnu atmosferu te izazivali skandiranje i prave ovacije publike na krcatim tribinama. U oba dana organizirano je mnogo nagradnih igara i različitih natjecanja za gledatelje koji su osvajali vrijedne promotivne proizvode i poklone sponzora i donatora. Drugoga dana (nedjelja, 3. kolovoza) u poslijepodnevnim satima održan je i već tradicionalni Kids Day, u okviru kojega su organizirane edukativne radionice o osnovama i pravilima 3x3 košarke te utakmice. Kids Day je izazvao veliko zanimanje najmlađih pa su u njemu sudjelovale brojne djevojčice i dječaci. Druge večeri organizatori su nagradili i najbolje fotografije finalnih utakmica u juniorskoj i seniorskoj kategoriji te kratke videosnimke najboljih 3x3 košarkaških trikova koje su snimili i poslali im gledatelji.

Detaljnije informacije o Završnom turniru u Novalji mogu se pronaći na ovoj poveznici: https://play.fiba3x3.com/events/aaa8365e-999e-4cd2-aa5a-01b30b95af30/schedule

Marina Šćiran, direktorica Turističke zajednice Grada Novalje, koja je zajedno s organizatorima uručila nagrade najboljima u velikom finalu, bila je zadovoljna viđenim i doživljenim. „Iako smo naviknuli da se naša središnja zbivanja održavaju na lokaciji Ruža vjetrova, ugostiti ovakav sportski događaj zasigurno je trenutak vrijedan ponavljanja. Novalja je ovom prigodom upisala još jedno atraktivno sportsko poglavlje u svoju kroniku, i to u godini kada ponosno nosi titulu Europskog grada sporta 2025. Veliko finale PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel okupilo je više od stotinu sudionika iz više država, a sama lokacija još je jednom potvrdila da, osim glazbenih, može ravnopravno nositi i sportske događaje najviše razine. Naši gosti, ljubitelji košarke i svi posjetitelji imali su priliku uživati u dinamičnim utakmicama, pravom sportskom duhu i atmosferi koja je još jednom dokazala da Novalja ima sve što je potrebno za vrhunske sportske priče“, istaknula je Marina Šćiran.

U ime organizatora, Udruge PRO 3x3, na veliko finale osvrnuo se Tomislav Prpić. „Bilo je zbilja fantastično. Vremenski uvjeti nisu nam išli na ruku, osobito prvoga dana velikog finala, ali još jednom smo dokazali da, zajedno s partnerima, suradnicima i suorganizatorima, možemo nadvladati sve poteškoće. Publika je bila brojna i sjajna, a utakmice u obje kategorije bile su zanimljive, napete i kvalitetne. Budući da je Novalja ove godine Europski grad sporta, ovo je bio pravi timing da veliko finale PRO 3x3 Toura organiziramo baš ovdje. No, vjerujem da smo stvorili odlične temelje da Novalja i idućih godina bude domaćin barem jednoga od turnira u okviru PRO 3x3 Toura“, rekao je Tomislav Prpić.

Na cijeli ovosezonski PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel ukratko se osvrnuo Hrvoje Jurković, također predstavnik organizatora, Udruge PRO 3x3. „I u četvrtoj sezoni PRO 3x3 Toura još jednom smo uspjeli pomaknuti granice u različitim segmentima. To je osobito bilo vidljivo u tehnološkom dijelu koji je obilježila još značajnija uporaba umjetne inteligencije, odnosno AI-ja, i virtualne stvarnosti. Ponovno smo povećali broj ekipa koje su sudjelovale, kao i broj europskih zemalja iz koje su stigle na Tour. Ove smo sezone na Touru tako imali više od stotinu ekipa s više od 500 igrača. Iduće sezone nastavljamo s razvojem i napredovanjem“, najavio je Hrvoje Jurković.

PRO 3x3 Tour 2025. driven by Opel organizirala je Udruga PRO 3x3, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te tvrtke Energy Basket d.o.o. Glavni sponzor je Opel, a sponzori su još HEP, Cetina, Hell, XIXO, Lenovo, Mediteran produkcija, Enlio, Tahograf, Antao 2002, Culex i Aircash. Medijski pokrovitelji i partneri su Sportklub, Pixsell Photo & Video Agency i 24sata.

Partneri i suradnici velikog finala u Novalji su Grad Novalja i Turistička zajednica Grada Novalje, a lokalni medijski partner je Radio Pag.

Detaljnije informacije o ovogodišnjem Touru i turniru u Novalji mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici https://pro3x3.hr/ i na društvenim mrežama Toura te na internetskoj stranici Turističke zajednice grada Novalje: https://visitnovalja.hr/.