U srcu dalmatinske prašume pronašli smo gljivu koju prati glas iznimne ljekovitosti: Pomaže ublaživanju depresije, povećava usredotočenost i energiju

Podgrađe, na krajnjem istoku nekadašnje Poljičke knežije, stoljećima je živjelo svoj ritam, odvojeno od užurbanog svijeta. Tek s dolaskom autoceste ono najskrovitije bogatstvo, prašuma Šćadin, ucrtalo se na šire karte. No njezina se priča rađala mnogo prije asfalta: hrast medunac i bijeli grab ovdje su starili pod budnim okom ljudi koji su šumu čuvali — doslovno — kao život. „Rezale su se grane, a ne stabla; zdrav dub ne diraš bez razloga,“ prisjeća se Tonči Jerčić, naš domaćin i vodič. „Kad je trebalo grede za kuću, išlo se s lugarom. Mjera je bila zakon.“

Prošli vikend boravili smo u Šćadinu i sunčan dan proveli u društvu Tonča Jerčića. Iako smo s njim ondje bili više puta, tek smo ovoga puta napokon vidjeli kako izgleda rijetka gljiva — igličasti resičar. Onaj trenutak tišine pod krošnjama, kad bijele resice izrone iz sjene starog panja, bio je poput šumskog rukovanja: diskretno, ali nezaboravno.

Šuma koja je starila uz čovjeka

Šćadin nije „netaknut“ u romantičnom smislu — on je poluprašuma nastala iz dugog suživota ljudi i stabala. Podgrajska jut, kamenom ograđen plato između Mosora i Biokova, davala je žir za svinje, šušanj za staje i granje za ogrev. Nije čudo što su danas krošnje golemosti kakvu rijetko vidimo: iz tih pravila proklijale su monumentalne sastojine — debla koja ni nekoliko ljudi ne može obuhvatiti. „Šuma je bila zajednička, ali s glavom,“ kaže Jerčić. „Zato je i dočekala duboku starost.“

Hodajući starim sinjalima — krivatom dubu, biloj stini, skrivenim docima — shvaćate da je ovdje vrijeme slojevito: u kamenim suhozidima, vrtačama te pod korijenjem žive sjećanja generacija koje su stoljećima živjele u simbiozi s ovom šumom.

Vikend u Šćadinu s Tončem: čovjek koji „čuje“ šumu

S Tončem Jerčićem šuma je čitanka. Pokazuje nam Podgradsku jut kao čvor na transverzali Via Adriatica — koridor kojim s Biokova prema Mosoru prolaze avanturisti i pokoja divlja životinja. Prisjeća se i vremena otpora: „Kad je kamion s drvom došao bez pameti, seljani su ga prevrnuli. Nije to prkos, to je obrana kućnog praga.“

Na visoravni nam opisuje nepisani zakonik: žir se smio skupljati tek iza Svih Svetih, uz zvono u sedam ujutro; tko bi potajno otkinuo vršak hrasta, lugar bi mu zapljenio uže i kosiraču. Ta tvrda pravila nisu bila dogma, nego ekonomska ekologija prije nego što je riječ postojala.

Nevidljiva pravila koja su sačuvala diva

U Šćadinu su pravila bila precizna do kvadrata: zdravo stablo smjelo je pasti samo ako su na oko 20 m² stajala barem tri druga. „Nije se pilao život, pilao se višak,“ sažima Jerčić. Time je šuma rasla u širinu i starost. Danas se, nažalost, prijetnje vraćaju u novim oblicima — od teške mehanizacije do investicijskog zaborava.

„Ne treba šumu zamrznuti,“ upozorava Tonči. „Treba je pustiti da živi, ali ne pod gusjenicama bagera. To je sve.“ Njegova vizija je jasna: zabraniti ulaz strojevima od 50 tona, dopustiti lagano održavanje, a energiju uložiti u pješačke, treking i poučne staze, obnovu nekoliko kuća i lokalna radna mjesta za čuvare, vodiče i „liječnike dubova“.

Znanost potvrđuje: 450 biljnih vrsta i gljiva prašumskog „pota“

Kad emociju preuzme struka, podaci tek pojačaju čuđenje. Dalibor Vladović iz Prirodoslovnog muzeja Split govori o stotinama godina starim meduncima i grabovima te oko 450 registriranih vrsta viših biljaka, uključujući orhideje i niz suptilnih šumskih pratitelja. Posebnu težinu daje nalaz rijetkih gljiva koje vole stare panjeve i trušinu — indikatora prašumskih uvjeta.

Javna ustanova „More i krš“ s Guidom Piasevolijem godinama je gurala širenje granica zaštite u sklopu kanjona Cetine. Danas Šćadin uživa status značajnog krajobraza, a na stolu je i inicijativa za strožu zaštitu po europskim smjernicama — jer primarne i sekundarne prašume u Dalmaciji nisu mit, nego rijetka stvarnost.

Kako šumu učiniti funkcionalnom

Budućnost Poljica nije u još jednoj „betonskoj sezoni“, nego u inteligentnom doživljaju Šćadina: označene staze koje prate suhozide i vrtače, interpretacijske točke o resursima (žir, šušanj) i zanimanjima (lugar, pojar), lokalne konobe s jelima od sezonskih šumskih darova, mala učilišta u prirodi za djecu i studente. „Šuma je već bila naša ekonomija,“ kaže Jerčić. „Može biti opet — ali po mjeri 21. stoljeća.“

Na odlasku se vraćamo trenutku koji nas je osvojio: uz Tončevu pomoć napokon smo ugledali igličasti resičar — jednu od onih gljiva koje ne rastu gdje je brzina norma, nego gdje šuma sporo diše. Tamo gdje je čovjek imao mjeru, priroda je uzvratila magnificiranim vremenom.

IGLIČASTI RESIČAR: trag prastare šume

U središtu priče stoji i igličasti resičar — rijetka gljiva koja voli staro drvo, panjeve i mir. Na tek nekoliko lokacija u Hrvatskoj potvrđuje se kao svojevrsni „pečat starosti“ — znak da šumska sastojina ima kontinuitet, trušenje i tišinu potrebnu za razvoj cijelog nevidljivog carstva kukaca, gljiva i mikroorganizama. U Šćadinu se pojavljuje na odabranim mjestima, kao tihi svjedok da su medunci i grabovi doživjeli duboku starost.

