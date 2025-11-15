U Splitu zajednički apel umjetnošću: "Pjesničkom riječju – STOP nasilju nad ženama i nasilju uopće"

U povodu obilježavanja Dana borbe protiv nasilja nad ženama, u petak, 21. studenoga 2025., u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (ul. Slobode 2, Split) održat će se umjetničko-humanitarni program pod nazivom „Pjesničkom riječju – STOP nasilju nad ženama i nasilju uopće”. Program počinje u 18 sati, a okuplja književnike, glazbenike, likovne umjetnike i dramske izvođače koji će zajedničkim stvaralaštvom poslati snažnu poruku protiv svakog oblika nasilja.

Izlagačica uvodnog dijela bit će Dina Linda Veronika, prof. defektolog, koja će govoriti o društvenom i psihološkom aspektu nasilja te važnosti prevencije.

Bogati umjetnički program

U poetskom dijelu sudjeluju:

Zvjezdana Čagalj, Marijan Grbavac, Anđelka Korčulanić, Katarina Mimica, Marica Malenica Žanetić, Bernarda Roudi, Gordana Mijalica i Gordana Krasnić.

Dramski dio izvest će Ivana Gri (Glove Župa) i Marijan Grbavac, dok će glazbeni segment obogatiti Jakov Košćina na saksofonu.

Likovni doprinos dat će umjetnici:

Nena Sanader, Zdravko Cota i Snježana Mratinčić Divrenčić.

Organizatorica i moderatorica događaja je Zvjezdana Čagalj.

Ulaz je slobodan, a organizatori poručuju svima:

„DOBRODOŠLI!”