U Splitu uhićeno pet ljudi zbog droge, kod 50-godišnjaka našli noževe i bodež

Policijski službenici su 23. i 24. veljače 2026. godine u Splitu, proveli dvije odvojene akcije usmjerene na suzbijanje zlouporabe droga i nezakonitog posjedovanja oružja.

U ponedjeljak, 23. veljače oko 20:45 sati, temeljem naloga policijski službenici su nasilno ušli u stan koji koristi 38-godišnjak, a u kojem se uz 38-godišnjaka, nalazila i 25-godišnjakinja. Tijekom postupanja od 25-godišnjakinje je pronađeno 25,92 grama heroina.

Obje osobe su uhićene i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje te je po završetku 25-godišnjakinja kazneno prijavljena zbog postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnju i promet drogama.

Nekoliko sati kasnije, 24. veljače u 00:35 sati, na području grada policijski službenici su postupali prema trojici muškaraca kod kojih su pronađene različite vrste droge i oružja.

Kod 50-godišnjaka je pronađeno 0,55 grama amfetamina te tri noža.

Kod 45-godišnjaka je pronađeno pet bočica lijeka metadon bez liječničkog recepta, više komada hladnog oružja (noževi i bodež), raspršivač s nadražujućom tvari (papar sprej), preklopni pištolj te streljivo.

Kod 52-godišnjaka je pronađeno 1,52 grama kokaina i digitalna vaga za precizno mjerenje.

Sve tri osobe su uhićene, a droga i oružje su oduzeti. Nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te će po završetku biti podnesene odgovarajuće prijave.