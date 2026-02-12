U Splitu se okupljaju iznajmljivači iz cijele Hrvatske, u središtu teme e-Turizam

U Splitu će se 20. i 21. veljače u hotelu Radisson Blu Resort & Spa održati 5. Kongres obiteljskog smještaja, koji će okupiti ključne dionike tog turističkog sektora. Kongres organizira Hrvatska udruga obiteljskog smještaja (HUOS) uz suorganizaciju Udruge obiteljskog smještaja Istre, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, dok je partner događanja Hrvatska turistička zajednica.Ovogodišnji kongres održava se pod temom "E-iznajmljivač – od domaćina do poduzetnika", a program će biti usmjeren na aktualne izazove, prilike i smjernice razvoja obiteljskog smještaja u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na digitalizaciju i poduzetništvo u turizmu.Sudionike očekuju stručna izlaganja, panel-rasprave i radionice na kojima će se raspravljati o novom regulatornom okviru obiteljskog smještaja, registracijskom broju kao alatu za uređenje tržišta, digitalnim inovacijama i ulozi mladih u turizmu, nacionalnoj oznaci domaćina Local Host, destinacijskom menadžmentu na primjeru projekta Dubrovnik 365, novim tehnologijama i eTurizmu te primjeni eco labela, uključujući EU Ecolabel.

"Ovogodišnji kongres je prilika da zajedno s predstavnicima institucija, struke i samih domaćina otvoreno razgovaramo o svim aktualnim izazovima s kojima se sektor obiteljskog smještaja danas suočava, ali i o prilikama koje donose digitalizacija, nove tehnologije i profesionalizacija poslovanja. Kroz glavnu temu kongresa želimo jasno poručiti da se obiteljski smještaj sve snažnije razvija u smjeru kvalitetnog, odgovornog i tržišno konkurentnog segmenta hrvatskog turizma. Ovaj kongres vidimo kao platformu za dijalog, razmjenu iskustava i konkretna rješenja, kako bismo zajedno s partnerima i nadležnim institucijama doprinijeli održivom razvoju obiteljskog smještaja i jačanju uloge domaćina u destinaciji“, istaknula je predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković.

U programu će sudjelovati predstavnici Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva financija, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Državnog inspektorata te brojni domaći i međunarodni stručnjaci iz područja turizma i digitalnih tehnologija.

Sudjelovanje na kongresu je besplatno uz obveznu prethodnu prijavu putem službenih stranica HUOS-a. Prijave za članove udruge otvaraju se deset dana prije održavanja kongresa, dok se za ostale sudionike otvaraju sedam dana prije početka događanja.

Kongres se održava uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Turističke zajednice grada Splita, a cilj mu je dodatno osnažiti profesionalizaciju, kvalitetu i održivost obiteljskog smještaja kao jednog od najvažnijih segmenata hrvatske turističke ponude.