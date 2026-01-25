U Splitu se održava prvo Dječje sveučilište

Nakon uspješnog otvorenja europskog projekta Science Comes to Town, u Splitu će se održati prvo Dječje sveučilište (Children’s University), namijenjeno djeci u dobi od 8 do 14 godina.

Prvo izdanje Dječjeg sveučilišta održat će se u srijedu, 28. siječnja 2026. u 14 sati, u dvorani A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 35. Predavanje na temu „Ispod površine mora“ održat će dr. sc. Daria Ezgeta Balić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Program je besplatan i otvoren za javnost, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna registracija. Prijave se zaprimaju do utorka, 27. siječnja, putem e-mail adrese scttsplit@gmail.com. Moguće su pojedinačne i grupne prijave, a očekivano trajanje predavanja je 45 minuta.

Riječ je o jedinstvenom europskom formatu popularizacije znanosti koji djeci omogućuje da znanost dožive iz prve ruke, u pravom sveučilišnom okruženju. Program će se istodobno odvijati u partnerskim gradovima Kielu u Njemačkoj i Brestu u Francuskoj.

Na Dječjem sveučilištu znanstvenici djeci održavaju kratka i interaktivna predavanja o zanimljivim temama, prilagođena njihovoj dobi i načinu razmišljanja. Cilj programa je potaknuti znatiželju, kreativnost i interes za istraživanje te znanost približiti kao nešto dostupno, zanimljivo i zabavno.

Posebnost ovog koncepta je aktivno sudjelovanje djece u samom događanju. Djeca sudjeluju kao moderatori, pomažu tijekom predavanja i postaju ravnopravni sudionici znanstvenog iskustva. Tijekom 2026. godine u Splitu, Kielu i Brestu planirano je ukupno šest događanja Dječjeg sveučilišta, u razdobljima od siječnja do ožujka te od listopada do prosinca.

Za roditelje i pratitelje bit će organiziran prijenos uživo ispred predavaonice, dok je ulaz u dvoranu rezerviran isključivo za djecu, čime se stvara autentičan doživljaj „pravog sveučilišta“.