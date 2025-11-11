U Splitu radionica Jonathana Rosenbauma i Jona Josta: Kako pisati filmski esej

U sklopu splitskog izdanja XIX. Filmskih mutacija: Festivala nevidljivog filma, otvorene su prijave za radionicu „Kako pisati filmski esej – Writing about Jost“, koju će voditi istaknuti filmski kritičar Jonathan Rosenbaum i redatelj Jon Jost. Radionica će se održati 18. i 19. studenoga u Kino klubu Split (Dom mladih), uz prisustvo samog Josta.

Tijekom radionice polaznici će gledati i analizirati odabrane filmove Jona Josta te o njima pisati eseje pod supervizijom Jonathana Rosenbauma, jednog od najpoznatijih američkih filmskih kritičara i autora. Radionica je besplatna, a prijave su otvorene do 17. studenoga putem online obrasca.

Uz radionicu, održat će se i projekcije filmova otvorene za javnost:

18. studenoga u 20 sati: Posljednje pjesme za spori ples (dead end) (Last Chants for a Slow Dance) – 1977., 90’

19. studenoga u 20 sati: Govoriti direktno (neke američke bilješke) (Speaking Directly – Some American Notes) – 1973., 100’

Radionicu moderiraju Tanja Vrvilo i Sunčica Fradelić.

Zimsko izdanje Filmskih mutacija održava se u Splitu, Zagrebu i Rijeci, uz povezane programe u Tirani i Ljubljani, u suradnji s brojnim partnerima, među kojima su Split Film Festival / Međunarodni festival novog filma, Umjetnička akademija u Splitu (UMAS), Kino klub Split, KIC, Kino Kinoteka i Forum, te Art-kino i Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.

Filmske i video materijale za prikazivanje ustupio je sam Jon Jost, dok su restaurirane kopije filmova All the Vermeers in New York, The Bed You Sleep In, Portrait, City i Fall Creek ustupili EYE Filmmuseum Amsterdam, Henry S. Rosenthal i Complex Corporation.