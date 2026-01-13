U Splitu pronađeno više od 700 komada streljiva, policija prijavila 45-godišnjaka

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Policijski službenici su na području Splita na izlazu iz garaže pronašli razbacano streljivo s pripadajućom kutijom i plastičnim organizatorima. Na mjestu događaja obavljen je očevid i izuzeto je 49 komada pištoljskog streljiva. Nastavkom kriminalističkog istraživanja i daljnjim poduzimanjem mjera i radnji utvrđeno je da je streljivo posjedovao 45-godišnjak. Na temelju naredbe suda obavljena je pretraga prostorija koje 45-godišnjak koristi tijekom koje je pronađeno i oduzeto još 654 komada puščanog i pištoljskog streljiva različitih kalibara te dva spremnika.

Protiv 45-godišnjaka će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.