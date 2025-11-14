U Splitu priveden 36-godišnjak

Policijski službenici na sud su u žurnom postupku odveli 36-godišnjeg muškarca koji je zaustavljen na području Splita u utorak, 11. studenog 2025.godine oko 23 sata. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Uhićen je i doveden u policijsku postaju, a od njega je oduzeto vozilo kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prometnih prekršaja. S obzirom na to da je 36-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja vožnje bez položenog vozačkog ispita, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i od njega trajno oduze vozilo kojim je počinio prekršaj.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će naknadno donesena.