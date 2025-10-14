U Splitu postoji mjesto gdje mladi uče, rastu, zabavljaju se i putuju. Oni ne čekaju promjene nego ih stvaraju

U Splitu je prije četiri godine nastala Jedna Mladost – neprofitna organizacija koja mladima do 18 godina nudi mjesto gdje mogu učiti, razvijati se i istovremeno biti dio zajednice koja ih razumije. Ono što je započelo kao ideja nekoliko, danas je postalo dinamično središte edukacije, druženja i stvaranja.

U razgovoru s osnivačima otkrivamo kako je sve počelo, što ih pokreće, te kako izgleda kada mladima date prostor da sami oblikuju svoje ideje i stvaraju, doslovno, jednu novu mladost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Odlučili smo otvoriti neprofitnu organizaciju jer smo vidjeli prazninu kada je riječ o pružanju mladima do 18 godina niz radionica koje mogu pohađati nakon škole, na način da ne sudjeluju samo jednom, nego zapravo postaju dio nečeg većeg. U Jednoj Mladosti imamo članove koji su s nama od samog početka prije četiri godine, a danas vode tečajeve, organiziraju radionice i putuju s nama na međunarodna putovanja”, kazuje nam na početku razgovora predsjednica udruge, Sanja Kosor.

Kreativnost bez granica

Od utorka do subote prostor udruge ispunjen je kreativnošću, učenjem i druženjem. Mladi koji dolaze ovdje mogu birati između brojnih radionica, tečajeva i klubova koji potiču razvoj različitih interesa i vještina.

“Glavni tečajevi su animacija, grafički dizajn, videografija i poduzetništvo. Osim toga, imamo klubove za različite interese: glazbu, kulturu, kuhanje, znanost, matematiku, kreativne aktivnosti, kvizove, društvene igre, sport i zdravlje. Jedan dan u mjesecu posvećujemo aktivnostima bez tehnologije, poput piknika ili planinarenja. Također sudjelujemo u nizu Erasmus projekata gdje naši članovi putuju, primjerice, u Mađarsku i Rumunjsku, upoznaju vršnjake, istražuju svoju kulturu i uče nove vještine”, pojašnjava nam Kosor.

Među brojnim projektima koje provodi Jedna Mladost, posebno se ističe LUV Change – Erasmus KA154 projekt koji je privukao veliki interes mladih i pokazao koliko daleko mogu dogurati kada im se pruži povjerenje i odgovornost.

“Riječ je o projektu u kojem deset tinejdžera organizira i provodi cijeli projekt. Prolaze radionice o govorništvu, slušanju, debatnim vještinama i donošenju odluka konsenzusom. Zatim dizajniraju i vode tri debate o migracijskoj politici i umjetnoj inteligenciji. Polovica grupe putuje u Zagreb kako bi upoznala slične organizacije, a druga polovica u Strasbourg. Na kraju projekta organiziraju veliku proslavu kako bi podijelili rezultate i proslavili svoj uspjeh, a nadamo se da će to biti u klubu s DJ-em koji radi s nama”, ističu iz udruge.

U Jednoj Mladosti teme i sadržaje biraju upravo mladi. Dok su u počecima teme birali osnivači udruge, sada se provode upitnici među članovima kako bi saznali što ih uistinu zanima i koje bi vještine željeli razvijati.

Na temelju tih odgovora osmišljavaju se novi programi i radionice, a udruga potom pronalazi stručnjake i mentore koji mogu voditi te tečajeve.

“Primjerice, pitali smo mlade koje teme mentalnog zdravlja žele istražiti. Na temelju tih odgovora osmislili smo projekt u suradnji s Udrugom Feniks, kombinirajući kreativnost i informacije o mentalnom zdravlju”, navode naši sugovornici.

Profesionalne prilike

Najvećim uspjehom u udruzi ne smatraju broj projekata ni nagrada, već činjenicu da njihovi članovi rastu, sazrijevaju i pronalaze svoj put.

„Vidimo kako naši mladi razvijaju pozitivan način razmišljanja, postaju odgovorniji i stječu iskustvo koje im pomaže da otkriju što žele raditi u životu“, poručuju iz udruge.

Mnogi od njih upravo kroz aktivnosti u Jednoj Mladosti pronalaze prve profesionalne prilike. Tako doznajemo da će jedan bivši član uskoro volontirati u Irskoj šest mjeseci, drugi je postao zaposlenik udruge, dok dvoje sadašnjih članova danas vode radionice kao plaćeni honorarni edukatori.

Posebno inspirira priča jednog člana koji je s udrugom gotovo četiri godine gdje je počeo kao polaznik radionice video montaže, a danas vodi projekcije za Hrvatsku turističku zajednicu te surađuje s brojnim udrugama i tvrtkama u Splitu i okolici.

Predsjednica udruge nam kazuje kako su promjene koje se događaju kod djece i mladih uključivanjem u programe vidljive su već nakon nekoliko mjeseci, i to ne samo u znanju, nego i u samopouzdanju, komunikaciji i odnosu prema drugima.

“Nedavno smo održali razmjenu mladih u Hrvatskoj gdje smo ugostili mlade iz Mađarske i Češke. Jedan od komentara drugih voditelja bio je kako naši mladi prirodno preuzimaju vodstvo. Preuzimaju odgovornost, otvoreni su i iskreni, osiguravaju da se gosti osjećaju dobrodošlo i započinju razgovore tražeći zajedničke interese”, priča nam Sanja.

“Sretni smo kada im možemo omogućiti da budu djeca koja jesu”

Kroz partnerstva s različitim školama, udrugama i institucijama ova organizacija uspijeva doprijeti do što većeg broja mladih. Do sada su ostvarili suradnje s brojnim obrazovnim i lokalnim ustanovama, među kojima su Srednja škola Braća Radić, Srednja škola Hvar, Osnovna škola Vrlika, Osnovna škola Dobri, Ekonomski fakultet u Splitu, Grad Kaštela, Split Tech City te Udruga Feniks.

“Uvijek smo otvoreni za suradnju i nadamo se razviti bliža partnerstva sa školama, posebno onima na Brdima, Pujankama, Sućidru i Kmanu Plokite”, poručuju iz udruge.

Rad s mladima, priznaju iz udruge, nosi brojne izazove, od onih osobnih, s kojima se suočavaju sami polaznici, do organizacijskih i financijskih prepreka koje prate gotovo svaku neprofitnu inicijativu. U Jednoj Mladosti svjesni su da mnogi njihovi članovi žongliraju između škole, obiteljskih obaveza i društvenih pritisaka, zbog čega im ponekad nije lako redovito sudjelovati u aktivnostima.

“Nažalost, neke druge organizacije ili sportski klubovi im nameću pravila prisutnosti, što život pretvara u obavezu. Mi smo sretni vidjeti ih kad mogu doći i omogućiti im da budu djeca koja jesu.

Na organizacijskoj razini, rad kao udruga uvijek nosi izazove u osiguravanju stabilnog novčanog toka kroz projekte. To znači da trenutno vodimo više od 15 projekata istovremeno i rijetko imamo trenutak za predah, pogotovo kad neki financijeri zahtijevaju više administracije nego implementacije ili pozitivnog utjecaja. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći aplicirati za veće iznose koji smanjuju taj teret i omogućuju profesionalizaciju svega što radimo”, kazuju nam.

Centar za mlade, kafići i ruralni hub

Zanimalo nas je koji sui m daljnji planovi.

“Naš prvi cilj bio je otvoriti stvarni ‘Centar za mlade’, što smo ostvarili prošle godine. Sljedeći je otvoriti nekoliko kafića u partnerstvu s drugim organizacijama kako bismo promovirali socijalno poduzetništvo i pružili posao onima kojima inače nije lako pronaći ga – ove godine smo blizu otvaranja prvog. Kasnije planiramo stvoriti ruralni hub gdje ćemo moći organizirati razmjene mladih i profesionalizirati rad s mladima u Hrvatskoj na razini koju vidimo u Irskoj”, otkrivaju nam osnivači udruge.

Za kraj našeg razgovora uputili su poruku svim mladima i roditeljima koji razmišljaju da se uključe u programe.

“Trudimo se stvoriti mjesto gdje svatko može pronaći nešto za sebe – bilo da ste antisocijalni štreber koji voli matematiku i kemiju (kao naša Sanja), zaljubljenik u knjige i dizajn (kao Alen) ili nogometni ovisnik i poduzetnik (kao Mićo). Dođite, upoznajte nas i sami odlučite”, zaključuju iz Jedne mladosti.