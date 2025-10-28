U Splitu počela s radom dječja palijativna skrb. Dr. Branka Polić: "Cilj joj je ublažiti simptome, ali i pomoći obitelji u tim teškim trenucima"

S radom je počela stacionarna dječja palijativna skrb. Otvorenje je održano danas s početkom u 11 sati u Palijativnom stacionaru- Hospicij Matošić, a bili su nazočni brojni visoki gosti. Djeci je na raspolaganju šest kreveta, a u sobama mogu boraviti do tri mjeseca.

Ovom prigodom brojni donatori primili su zahvalnice.

"Djeca su dobila ono što smo im davno morali priuštiti, naš veliki san, a njihovu veliku potrebu. Ideja je krenula prije 20 godina kada je prva djevojčica otišla kući s kanilom i na respiratoru i kada su sve naše zdravstvene službe pomagale, ali to nije bilo dostatno. Roditelji su skrbnici 24 sata, 365 dana neprekidno. Ovo sad što se dogodilo je uistinu bilo neophodno. Kao što je jedna majka rekla, poslužit ću se tim riječima, mi smo pomakli planinu. Ta planina je bila taknuta kamen po kamen da bi se na kraju potpuno urušila zahvaljujući puno ljudi koji su sudjelovali u svemu ovome, bilo u organizaciji, bilo u donaciji, bilo u ideji.

Zahvaljujem se svim našim donatorima, ravnatelju Marku Rađi i Domu zdravlja SDŽ. Ovo zdanje je palijativna skrb i za odrasle i za djecu i to već odavno funkcionira. Mi smo se kao vagončić prikačili, mogli smo se prikačiti na jedan zahuktali vlak. Toliko smo sretni što smo dobili ovaj prostor, što su imali razumijevanja i za ovaj dječji dio. Imamo i mobilni palijativni tim, dolazili smo u kuću sa teškim, kroničnim, po život opasnim bolestima od kojih neke nisu neizlječive. Palijativa kreće od onog trenutka kad se postavi dijagnoza, ide uz liječenje, cilj joj je da ublaži simptome, ali i da pomogne obitelji u tim teškim trenucima", kazala je dr. Branka Polić te pojasnila da djeca ovdje borave privremeno, za razliku od odraslih koji dolaze u hospicij.

Stacionar skrbi o djeci sa područja od Zadra do Dubrovnika, a trenutno 60-ak djece ima potrebu za ovakvom vrstom liječenja.

"Uz ovaj stacionar, imamo palijativni stacionar u Sinju, Imotskom, Makarskoj i Supetru. Ukupno je 66 palijativnih kreveta, a od toga ih je 20 ovdje u Splitu. Od tih 20 je dio namijenjen za djecu. Na drugom katu su sobe dječje palijative, odvojeno je od istočnog krila. Na drugom i trećem katu su kreveti za odraslu palijativu. Trenutno je u dječjoj palijativi pet medicinskih sestara i dva njegovatelja", kazao je dr. Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ te dodao da broj sestara i njegovatelja zaposlenih u Hospiciju Matošić nije dovoljan. Apelirao je da se medicinske sestre opredijele za ovaj posao.

Velik iskorak

"Danas ovdje u Splitu svjedočimo velikom iskoraku u razvoju palijativne skrbi na području RH, posebno u razvoju dječje palijativne skrbi otvaranjem Odjela za palijativnu skrb u Hospiciju Matošić. U Splitsko-dalmatinskoj županiji pored ovog stacionara postoje još drugi stacionari koji ukupno broje 66 palijativnih postelja i također funkcionira pet mobilnih palijativnih timova na razini Doma zdravlja. Ovo današnje otvaranje odjela, kao i uspostava mobilnog palijativnog tima koji skrbi o djeci i najmlađima prije godinu dana, veliki su iskorak u području palijative, stoga ne možemo reći da SDŽ kaska već je napravila veliki iskorak", kazala je ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu u Ministarstva zdravstva Ivana Portolan Pajić.

"Drago mi je da smo kao društvo napravili jedan veliki civilizacijski iskorak osnivanjem i puštanjem u rad palijativnog centra za skrb najmlađima, najpotrebitijima, dakle našoj djeci. Drago nam je da smo dobili još jednog partnera u pružanju palijativne skrbi za djecu i mi ćemo i dalje nastaviti surađivati s palijativnim centrom u kontekstu pružanja skrbi za naše najmlađe", kazao je ovom prigodom dr. Krešimir Dolić, ravnatelj KBC-a Split.

Velika je ovo stvar za djecu u potrebi, ali i njihove roditelje.

"Nama kao roditeljima djeteta s posebnim potrebama puno znači ovo jer smo na Pedijatriji od prvog dana i mada je Stjepan punoljetan za njega na ovim prostorima nema ovakve palijativne skrbi i nema stacionara. Ovo je došlo baš u pravom trenutku, zahvalni smo pedijatrima što nas nisu napustili nakon toliko godina iako smo kod njih proveli do 18. godine. Ovaj prostor, ne samo meni, nego svim roditeljima djece koja su u ovom stanju puno znači. Zahvalni smo i medicinskom osoblju i svima koji su donirali da se ovakvo nešto otvori", kazala nam je Dragana Drnasin.