U Splitu planiraju 1000 stanova u Srinjinama, kvadrat bi mogao biti 1900 eura

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, danas boravi u Splitu. U društvu državnog tajnika Tončija Glavinića i ravnatelja APN-a Dragana Hristova, sudjelovao je na Konferenciji Slobodne Dalmacije „Stanovanje pod pritiskom: tržište, turizam i budućnost priuštivog stanovanja“. Tom prilikom ministar je održao radni sastanak sa županom Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Sam Šuta naglasio je kako je priuštivo stanovanje jedan od gorućih problema o kojemu se razgovaralo na konferenciji.

- Najviše me se dojmila prezentacija sveučilišne prof. Rimac koja je prikazala analizu i trend svega onoga što se dešava na razini Hrvatske, i u samom Splitu. Mi kao Grad činimo sve kako bi u skladu sa zakonskim regulativama koje su do sada donesene, osigurali uvjete za izgradnju stanova za priuštivo stanovanje - pojasnio je Šuta.

Šuta, naglašava kako su određene četiri lokacije, napravljen je projekt te je isti dobio podršku lokalne zajednice. Radi se o Mejašima, Kamenu te o dvije lokacije na Ravnim njivama. U pripremi je projekt Korešnica, a Srinjine su jdna od novih lokacija na kojoj će biti oko 1000 stanova.

-Uz mjere koje Ministarstvo daje, u narednom periodu realizirat ćemo priuštivo stanovanje, priuštivi najam i priuštivi otkup. Tu prvenstveno mislimo na mlade ljude, a bitno je naglasiti kako je izvor financiranja, uz RH i EU fondova te lokalnu zajednicu, već osiguran. Svim projektima trebamo prići studiozno te osluškivati potrebe lokalne zajednice. Ne želimo puka obećanja nego djelovanja, a početak radova bi mogao biti početkom 2027. godine - kazao je Šuta.

Župan Boban osvrnuo se na projekt "Tu je tvoj dom" koji vraća obitelji u Dalmatinsku zagoru.

- Oko 464 mlade obitelji smo vratili u dalmatinsko zaleđe koje moramo revitalizirati. Mjere priuštivog stanovanja usko su vezane s demografskim mjerama. Potrebno je da svi dionici sudjeluju u ovom paketu zakona priuštivog stanovanja te ćemo na taj način vraćati obitelji na mjesto s kojeg su potekli - kazao je Boban.

Konferencija o priuštivom stanovanju održala se i prošle godine, a od tad do danas, Split još uvijek ima 17 000 praznih stanova.

-Grad Split idealan je prostor gdje možemo sagledati kako i na koji način osigurati priuštivo stanovanje. Ovih 17000 praznih jedinica u privatnom su vlasništvu te država mora iznaći način kako ih aktivirati. Nacionalnim planom stambene politike predložili smo dvije metode, gradnjom i poreznim pritiskom na građane kako im se ne bi isplatilo držati stanove prazne. Na oba načina možemo dobiti priuštivo stanovanje. S druge strane potrebno je graditi i nove stanove, a danas raspravljamo o 5 lokacija na području Splita. Cijena kvadratnog metra tih stanova bila bi 2104 eura, a onome tko odluči kupiti takav stan, država će mu vratiti 50 % PDV-a. Na taj način kvadrat spomenutih stanova iznosio bi 1900 eura - pojasnio je ministar Bačić.

Poseban program priuštivog najma namijenjen je za građane koji imaju prazne stanove, u kojemu se financijskim sredstvima iz državnog proračuna potiče građane da te jedinice prepuste APN-u gdje će država u njihovo ime vršiti najam stanova.