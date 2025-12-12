U Splitu osvanuli uvredljivi grafiti o Vici Mihanoviću

U Splitu su jutros osvanuli uvredljivi grafiti usmjereni prema Vici Mihanoviću. Kako javljaju čitatelji, grafiti su uočeni na više lokacija u gradu, među ostalima na Putu Žnjana, kod zgrade Belvedere te na Putu Mejaša.

Na grafitima je ispisana poruka: "Vice Mihanović lopov".

Za sada nije poznato tko stoji iza ispisivanja grafita niti kada su točno nastali. O slučaju zasad nema službenih informacija, a očekuje se da će komunalne službe ukloniti sporni sadržaj.

Policija se zasad nije oglasila o ovom događaju.