U Splitu održano predavanje o Operaciji Labrador. Dr. Andrijana Perković Paloš: "Bila je propagandni udar na Hrvatsku u borbi za priznanje"

U Galeriji Muzeja Domovinskog rata u Splitu 12.11.2025. g. u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt i Muzeja Domovinskog rata održano je predavanje dr. sc. Andrijane Perković Paloš pod nazivom „Operacija Labrador – pokušaj diskreditiranja Hrvatske nakon proglašenja neovisnosti 1991. godine “. Riječ je o temi koja i danas izaziva pozornost hrvatske javnosti, a predavanje je održano kao dio programa 12. Tjedna sjećanja na Vukovar i Škabrnju.

Dr. Perković Paloš predstavila je rezultate svoga znanstvenog istraživanja, objavljenog u časopisu Review of Croatian History br. 20 iz 2024., u kojem prvi put sustavno i cjelovito analizira jednu od operacija Uprave bezbednosti JNA (kolokvijalno poznate kao KOS) protiv Republike Hrvatske 1991. godine. Operacija Labrador bila je klasična „false-flag“ teroristička akcija, smišljena kako bi se Hrvatsku diskreditiralo u trenutku borbe za međunarodno priznanje i prikazalo kao zemlju koja tolerira antisemitizam i ekstremizam. U jutarnjim satima 19. kolovoza 1991. aktivirane su eksplozivne naprave ispred zgrade Židovske općine Zagreb i na Mirogoju, što je u Beogradu odmah iskorišteno za optuživanje Hrvatske i plasiranje dezinformacija u međunarodnu javnost.

Dr. sc. Andrijana Perković Paloš istaknula je da se, na temelju dostupnih svjedočenja sudionika operacije, kao i zapisa i iskaza oficira JNA te članova i suradnika Uprave bezbednosti JNA može dijelom rekonstruirati zapovjedni lanac i način djelovanja ove službe u Hrvatskoj 1991. godine. Posebno je naglašeno kako je Uprava bezbednosti JNA još od 1989. razvijala široku mrežu suradnika ubačenih u policiju, državne institucije i civilne strukture, što je omogućilo planiranje i provedbu ovakvih operacija specijalnog rata. Ovakvi izvori pokazuju širi kontekst djelovanja, metode i ciljeve službe, uključujući korištenje dezinformacija, psiholoških operacija i terorističkih aktivnosti usmjerenih na destabilizaciju Hrvatske i narušavanje odnosa s međunarodnom zajednicom. Objasnila je kako je još od 1989. godine razvijena široka mreža suradnika ubačenih u policiju, državne institucije i civilne strukture, što je omogućilo pripremu i provedbu takvog terorističkog čina. Rekonstruirani dokumenti pokazuju da su eksplozije bile tek dio šireg propagandno-obavještajnog djelovanja čiji je cilj bio destabilizirati Hrvatsku i narušiti odnose između hrvatskih vlasti i Židovske zajednice.

Unatoč ratnim okolnostima i svakodnevnim napadima, reakcija hrvatskih institucija bila je brza, jasna i odlučna. Vlada Republike Hrvatske osudila je napad, posjetila Židovsku općinu, osigurala sredstva za obnovu i istaknula da se radi o pokušaju narušavanja odnosa između Židova i hrvatske države. Sve parlamentarne stranke snažno su osudile teroristički čin, a građani Zagreba masovno su iskazali solidarnost na javnom skupu koji je organiziran nakon napada. Dr. Perković Paloš podsjetila je i na važnu ulogu predsjednika Židovske općine Zagreb Nenada Porgesa, koji je već u listopadu 1991. poslao pismo međunarodnim židovskim organizacijama u kojem je jasno odbacio optužbe protiv Hrvatske i naglasio da su Židovi u Hrvatskoj ugroženi isključivo od JNA i srpskih ekstremističkih skupina.

Predavanje je pokazalo da je Operacija Labrador bila jedan od ključnih propagandnih udaraca usmjerenih na kompromitiranje Republike Hrvatske u njezinoj najranijoj fazi državnosti. Riječ je o vrijednom doprinosu razumijevanju specijalnog rata, propagande i političkog konteksta 1991. godine. Ovo predavanje još je jednom potvrdilo koliko je važno sustavno istraživanje i javno iznošenje povijesnih činjenica koje čine temelj kulture sjećanja i istine o Domovinskom ratu.