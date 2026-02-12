U Splitu održana školska razina Natjecanja mladih tehničara, sudjelovalo 13 učenika

U Zajednici tehničke kulture grada Splita 11. veljače 2026. održana je školska, odnosno klupska razina 68. Natjecanja mladih tehničara, na kojoj je sudjelovalo 13 učenika viših razreda osnovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije.
Natjecali su se u područjima automatike, modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina i robotskog spašavanja žrtve.
Natjecanje mladih tehničara organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje te Hrvatska zajednica tehničke kulture, uz potporu županijskih i gradskih upravnih odjela za obrazovanje, osnovnih škola te zajednica i udruga tehničke kulture. Provodi se kroz tri razine - školsku ili klupsku, županijsku i državnu s ciljem prepoznavanja i poticanja darovitih učenika u području tehnike i tehnologije.
Sadržaj natjecanja obuhvaćao je pisanu provjeru znanja, izradu tehničke tvorevine te njezino predstavljanje. Sudjelovanje učenicima omogućuje stjecanje praktičnih iskustava i razvoj tehničkih kompetencija, što ih može potaknuti na buduće obrazovanje i karijeru u inženjerskim i srodnim područjima.
Rezultati po kategorijama:
Automatika:
- Valentin Čotić Majić
- Dora Parčina
- Šimun Sladoljev
Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina:
- Luka Sekovski
- Bartul Marinović
- Gita Glavinović
- Duje Barbarić
- Leonard Stupalo
- Oliver Stupalo
Robotsko spašavanje žrtve:
- Luka Zulim
- Mislav Sekovski
- Frane Lipovac
- Luka Mihael Boraska