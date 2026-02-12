Close Menu

U Splitu održana školska razina Natjecanja mladih tehničara, sudjelovalo 13 učenika

Natjecali su se u područjima automatike, modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina i robotskog spašavanja žrtve

U Zajednici tehničke kulture grada Splita 11. veljače 2026. održana je školska, odnosno klupska razina 68. Natjecanja mladih tehničara, na kojoj je sudjelovalo 13 učenika viših razreda osnovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije.

Natjecali su se u područjima automatike, modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina i robotskog spašavanja žrtve.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Natjecanje mladih tehničara organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje te Hrvatska zajednica tehničke kulture, uz potporu županijskih i gradskih upravnih odjela za obrazovanje, osnovnih škola te zajednica i udruga tehničke kulture. Provodi se kroz tri razine - školsku ili klupsku, županijsku i državnu s ciljem prepoznavanja i poticanja darovitih učenika u području tehnike i tehnologije.

Sadržaj natjecanja obuhvaćao je pisanu provjeru znanja, izradu tehničke tvorevine te njezino predstavljanje. Sudjelovanje učenicima omogućuje stjecanje praktičnih iskustava i razvoj tehničkih kompetencija, što ih može potaknuti na buduće obrazovanje i karijeru u inženjerskim i srodnim područjima.

67NMT01
GALERIJA
Kliknite za pregled

Rezultati po kategorijama:

Automatika:

  • Valentin Čotić Majić
  • Dora Parčina
  • Šimun Sladoljev

Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina:

  • Luka Sekovski
  • Bartul Marinović
  • Gita Glavinović
  • Duje Barbarić
  • Leonard Stupalo
  • Oliver Stupalo

Robotsko spašavanje žrtve:

  • Luka Zulim
  • Mislav Sekovski
  • Frane Lipovac
  • Luka Mihael Boraska
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0