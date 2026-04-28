U Splitu održana panel-rasprava 'Begović bez kulisa' u sklopu Marulićevih dana

U sklopu 36. Marulićevih dana 27. travnja 2026. održana je panel-rasprava “Begović bez kulisa”, posvećena obilježavanju 150. obljetnice rođenja hrvatskog književnika i kazališnog djelatnika Milana Begovića. Događaj je organiziran u suradnji Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu i Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu, a okupio je znanstvenike, glumce, studente te ljubitelje kazališta zainteresirane za Begovićev opus i njegovu suvremenu recepciju.

Na početku su se prisutnima uime organizatora obratili ravnatelj Drame HNK Split Siniša Popović i dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, koji su istaknuli važnost suradnje institucija u promicanju znanstvenog i umjetničkog dijaloga.

U panel-raspravi sudjelovali su prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen, prof. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov te dramaturg izv. prof. dr. sc. Tomislav Zajec s Akademije dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Program su obogatili glumački nastupi članica HNK Split Arijane Čuline, Andrijane Vicković i Marije Šegvić, koje su interpretirale ulomke iz Begovićevih djela, uključujući komediju Amerikanska jahta u splitskoj luci i roman Dunja u kovčegu. Moderator programa bio je student 3. godine Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu Roko Karaman.

Sudionici su iz različitih perspektiva raspravljali o mjestu Milana Begovića u književnom kanonu, njegovoj međunarodnoj recepciji te odnosu prema lokalnom kulturnom prostoru Splita. Otvorena su i pitanja scenskog jezika, prilagodbe dramskih tekstova suvremenoj publici te procesa dramatizacije književnih djela. Naglašena je trajna relevantnost Begovićeva opusa, ali i izazovi suvremene hrvatske dramske prakse u odnosu na klasična djela.

Panel je zaključen porukom o važnosti povezivanja humanistike i kazališne umjetnosti u reinterpretaciji nacionalne književne baštine.