Puhovski: Ne vidim drugog rješenja nego da se Trump zainteresira za BiH

Prošloga vikenda na TradFestu, festivalu tradicije i konzervativnih ideja održanom u Zagrebu, čula se ideja o tri entiteta u BiH, umjesto postojeća dva: Federacije BiH i Republike Srpske. Službeno Sarajevo odmah se oglasilo prosvjednom notom, a odgovor Hrvatske bio je da su ideju iznijeli marginalni politički akteri.

Govoreći o tome u Novom danu N1 televizije, politički analitičar Žarko Puhovski kazao je da je skup u Zagrebu bio na rubu vica no budući da je spomenuta inicijativa bila jedina koja se čula u posljednje vrijeme, samim time to onda više nije bio vic.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na pitanje voditelja Tihomira Ladišića je li treći (hrvatski) entitet u BiH realnost, Puhovski je kazao kako je ta formulacija bačena u eter da bi se zakotrljala i stvorila manju ili veću lavinu.

"Četvrti aneks Daytonskog sporazuma, koji je Ustav BiH, doista je uveo nešto čudno. Imate tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Ima neke logike da i taj najmanji konstitutivni narod, hrvatski, ima neki entitet. Problem je u tome što bi bilo jako teško mijenjati dejtonske elemente jer uvjeti pod kojima su doneseni više ne postoje. Trebala bi postojati suglasnost predstavnika svih triju naroda, a o tomu nema govora."

"BiH nije propala država jer nikad nije ni bila država"

Osim toga, dodao je Puhovski, s hrvatskog stajališta, praktički je nemoguće iscrtati taj treći entitet da u njemu bude većina hrvatskog stanovništva u BiH.

"Onaj dio koji je ostao u BiH toliko je raseljen, a karta koja to pokazuje puna je raznih krpica. Imali bismo neke eksklave i enklave, što naprosto ne može funkcionirati. A istina je da BiH ne funkcionira kao država. Ona nije propala država zato što nikad nije ni bila država, otkad postoji BiH je kombinacija države i neke vrste protektorata", rekao je Puhovski.

Preduvjet funkcioniranja BiH je u dogovoru svih triju strana, a to je nemoguće - napomenuo je Puhovski, i zato što politički akteri u BiH imaju svoje šefove u Beogradu, Zagrebu, Ankari, New Yorku ili u Bruxellesu.

"U BiH imamo pet 'petih kolona' koje imaju u najmanju ruku oslonce, ako ne nalogodavce izvan zemlje. Nitko tu nije čist. Imate s jedne strane ideju građanske BiH koji zastupaju oni koji u isto vrijeme traže da žene obvezatno nose marame na glavi. To je jedan čudan koncept građanstva", kazao je za N1.

Dodik jako oslabljen padom Orbana

Na Ladišićevo pitanje je li otvaranje pitanja trećeg entiteta posljedica Trumpovih politika i bi li jedna od posljedica moglo biti odcjepljenje Republike Srpske, Puhovski je kazao kako ne vjeruje u to.

"Trumpov utjecaj, zasad indirektni, najveći je u Republici Srpskoj. Tamo je Milorad Dodik dobio velike stvari. Kod Trumpa svari funkcionira monarhijski, familijarno. Njegov sin je bio u Banjoj Luci i to nešto znači. Istovremeno, godinama ste imali stanje da je američki veleposlanik svaka dva tjedna u intervjuima novinama davao direktive za ponašanje u BiH, što je potpuno neprihvatljivo. Tzv. visoki predstavnik je došao u drugi plan i stvar je došla dotle da se tri strane ne mogu dogovoriti. U ovom trenutku doista ne vidim rješenje, a ovo što se dogodilo u Zagrebu nije pomoglo tomu. Iz čitavog niza razloga ne vjerujem da je moguće odcjepljenje RS-a. Ona nema naoružanja, što je jako važno, a Dodik je više oslabljen padom Viktora Orbana nego što je osnažen dolaskom Trumpovog sina. Međutim, ojačan je time što je bošnjačka pozicija i dalje tvrda."

"Daytonski sporazum nije osigurao dugoročni mir"

Dayotnski sporazum, prema mišljenju Puhovskog, bio je odličan za zaustavljanje rata, ali nakon 30 godina vidi se da nije bio ni na koji način dugoročni mir.

"Jedini pravi način je da se napravi ozbiljna konferencija u Washingtonu, da se dovedu predstavnici sva tri naroda, s EU i da se donese neki dogovor", smatra.

U vrijeme kada EU nema autoriteta, Hrvatska bi mogla biti zemlja-premosnica prema BiH.

"U Zagrebu nikome nije palo na pamet da se Hrvatska i Srbija pojave zajedno u Sarajevu radi dogovora. One imaju pravo na to jer su bile supotpisnice Daytonskog sporazuma", kazao je Puhovski.

Bošnjaci imaju Sarajevo, Srbi Banju Luku, a Hrvati pola Mostara

Podsjetio je na to kako se u hrvatskim krugovima uvijek čuje jedno jednostavno pitanje: "Ako Bošnjaci imaju Sarajevo, srpska strana ima Banju Luku, zašto mi imamo pola Mostara?" Time se, smatra Puhovski, Hrvate tjera da budu "samo Hercegovina".

"Ne vidim drugog rješenja nego da se Trump, kada pozavršava sve ratove koje je započeo, zainteresira za BiH. U međuvremenu bi Hrvatska trebala poduzimati inicijative, gnjaviti i gnjaviti u Bruxellesu oko BiH. Ne bi to bilo nikakvo imperijalno upadanje nego inicijativa supotpisnice Daytonskog sporazuma koja brine za to kako susjedna zemlja funkcionira. Hrvatska ima tisuću kilometara državne granice s BiH i to joj je životni interes, kako god se to tumačilo", rekao je Puhovski za N1.