"Na samrti je": Obitelj ratnog zločinca Ratka Mladića tvrdi da umire u zatvoru i traži hitno puštanje u Srbiju

Darko Mladić, sin ratnog zločinca Ratka Mladića (84), tvrdi da je zdravstveno stanje njegova oca izuzetno loše, kaže kako su "srpski i UN doktori suglasni kako je on na samrti". Još jednom je zatražio da se njegova oca pusti na hitno liječenje u Srbiju...

- Imamo komunikaciju sa sudom u Hagu putem e-maila. Mi moramo inicirati pitanja za ono što nas zanima. Poslali su nam medicinsku dokumentaciju koju smo našim doktorima dali na uvid. Zadnja dva dana uspjeli smo se kratko čuti s ocem, ali on nije u stanju da kaže što se događa, vrlo malo može govoriti - kaže Darko Mladić i dodaje da se nada kako će sud u Hagu odobriti puštanja na liječenje u Srbiju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kaže kako je obitelj taj zahtjev službeno predala u četvrtak, dan nakon što su Mladića u Hagu posjetili srpski doktori, piše Telegraf.

- Sad čekamo da vidimo kakva će biti odluka. Mislim da bi ga morali pustiti - kazao je Mladić mlađi.

Ranije ovog mjeseca Darko Mladić kazao je kako je njegov otac pretrpio moždani udar.

Podsjećamo, ratni zločinac i krvnik Ratko Mladić u Hagu služi kaznu doživotnog zatvora. Osuđen je zbog genocida i ratnih zločina. Sud UN-a za ratne zločine odbio je krajem srpnja prošle godine Mladićev zahtjev da ga se hitno pusti u Srbiju iz zdravstvenih razloga, prenose 24sata.