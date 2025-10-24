"NIJE TO MOJA ŠEMA" U Splitu održana konferencija o ranom prepoznavanju rizika ovisnosti kod mladih: "Imamo djecu od 14 godina koja već koriste teške droge"

Udruga Most organizirala je konferenciju ''Nije to moja šema - program prevencije ovisnosti" koja se održala u Tehnološkom parku u Splitu. Cilj konferencije je progovoriti o prepoznavanju ranih znakova rizika i faktora ranjivosti kod djece i mladih, koje mogu utjecati na pojavu nekog oblika ovisnosti. Na konferenciji su, također, predstavljeni rezultati recentnih istraživanja iz područja prevencijskih znanosti.

- Program je započeo 2022. godine te sa sad privodi kraju, a usklađen je s javnim politikama i nacionalnim zakonodavstvom u području prevencije ovisnosti, a naslanja se i na nacionalnu strategiju suzbijanja zlouporabe droga. Aktivnosti koje su provedene u ovom projektu je prvenstveno rad s djecom i mladima te s njihovom roditeljima. Radili smo cikluse radionica na različite teme s djecom i mladima, poput emocija, normativnih uvjerenja o ovisnostima, kritičkog razmišljanja o pozitivnom razvoju zajednice. S roditeljima smo razgovarali o tome kako razgovarati s adolescentima o problemima ovisnosti i slično. Posebno bih istaknuo edukaciju za stručnjake pod nazivom ''Tko zapravo uređuje'', koju su proveli stručnjaci s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, u svrhu implementacije tog programa u škole naše županije'', pojasnio je Josip Šimić, socijalni radnik u udruzi Most.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Danas je najveća prijetnja kockanje uživo ili online. U praksi su se susreli sa slučajevima kockanja te na slučajeve gdje djeca nabavljaju lažne osobne iskaznice kako bi ušli u kasina. Nadaju se kako će novi zakon, koji stupa na snagu od iduće godine, smanjiti pristup maloljetnicima kasinu.

Na Projektu ''Nije to moja šema'' sudjelovalo je 109 učenika i učenica iz Komercijalno-trgovačke škole, Pomorske škole i Ženskog đačkog doma, u 36 radionica. Deset radionica organizirano je za 20 roditelja i skrbnika. Iz udruge su razočarani malim odazivom roditelja na radionice.

- Za razliku od prijašnjih godina, danas je dominantna pojava marihuane, koja je ostala dominantno sredstvo ovisnosti. Osim nje u opticaju su kokain i amfetamini, dok extasy rjeđe susrećem u svom poslu. Susrećem se s mladima koji imaju kaznena i prekršajna djela te sa roditeljima koji sve češće pokazuju nesigurnost, bespomoćnost te traže pomoć u vidu savjeta i informiranja. Kad govorimo o teškim ovisnostima možemo reći kako se dobna granica spušta, te sad imamo djecu od 14 godina koja već koriste stimulanse. Trendovi s kojima se susrećem u poslu su trendovi na razini europskih zemalja gdje su zapljene droga sve veće'', pojašnjava Katarina Čolak Jurić, psihologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SD županije u službi za mentalno zdravlje.

Psihologinja smatra kako su za pojavu ovisnosti kod maloljetnika u većini slučajeva odgovorni roditelji koji su i sami bivši ovisnici ili sadašnji konzumenti neke vrste droge. Droga je ušla u sve vrste društva te se propagira kroz glazbu i ide kroz današnji stil života, zaključuje.