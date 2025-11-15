U Splitu obilježavanje Njegoševog dana: Dolazi monodrama “Potonja ura Njegoševa”

Zajednica Crnogoraca Split najavljuje obilježavanje Njegoševog dana koje će se održati u ponedjeljak, 17. studenoga 2025. u 18 sati u Gradskom kazalištu lutaka (Tončićeva 1).

U sklopu programa bit će izvedena znamenita monodrama “Potonja ura Njegoševa”, jedno od najznačajnijih djela suvremene crnogorske kazališne umjetnosti. Petra II. Petrovića Njegoša na sceni utjelovljuje Slobodan Marunović, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, prema tekstu Slobodana Tomovića i u režiji Blagote Erakovića.

Ova monodrama desetljećima putuje pozornicama Europe i svijeta, spajajući publiku i različite kulturne prostore. Marunović je prepoznat kao najvjerniji scenski interpret Njegoševe duhovnosti i misli, a njegova izvedba donosi filozofsko-poetski doživljaj koji nadilazi kazališne okvire. Split će tako ugostiti predstavu koja se smatra važnim kulturnim mostom između Crne Gore i Hrvatske.

Događaj se održava uz potporu Grada Splita, Savjeta za nacionalne manjine RH i Ministarstva dijaspore Crne Gore.