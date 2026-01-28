U Splitu krajem veljače besplatna edukacija iz osnova produkcije za mlade

U Splitu će se 28. veljače i 1. ožujka održati dvodnevna edukacija "Osnove produkcije", namijenjena mladima do 30 godina zainteresiranima za kulturu i umjetnost, bez obzira na prethodno iskustvo.

Za sve sudionike pokriveni su troškovi sudjelovanja, dok su polaznicima iz udaljenijih gradova osigurani i troškovi putovanja te tri noćenja. Edukacija je osmišljena kao praktična i interaktivna, s ciljem stjecanja konkretnih znanja i vještina potrebnih za rad u kulturnom sektoru.

Program obuhvaća radionice iz planiranja i organizacije kulturnih događanja, tehničke pripreme izložbi, komunikacije s publikom te osnovne alate za odnose s javnošću i digitalnu promociju. Sudionicima će se pružiti i prilika za umrežavanje te razvoj kompetencija primjenjivih i izvan kulturnog sektora.

Prijave su otvorene do 8. veljače, a broj mjesta je ograničen.

Edukacija se održava u sklopu projekta „PAUK – participativne aktivnosti u kulturi“, koji provodi Info zona u partnerstvu s udrugom Carpe diem, a financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+.