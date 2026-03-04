U Splitu i okolici 'hara' nova prijevara: "Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno je..."

PU splitsko-dalmatinska zaprimila je prijave za računalne prijevare u kojima su građani ostali bez novčanih sredstava.

U jednom događaju oštećena osoba zaprimila je na mobilni uređaj poruku s poveznicom u kojoj je bilo navedeno da joj ističe usluga internetskog bankarstva te da mora aktivirati sigurnosni kod. Nakon što je postupila prema uputama s dostavljene poveznice i unijela tražene podatke, s njenog bankovnog računa neovlašteno je podignuto više od 3800 eura.

Nadalje, u drugom događaju oštećenu osobu je putem mobilnog uređaja kontaktirao je nepoznati muškarac vezano uz navodno trgovanje kriptovalutama koji ga je doveo u zabludu navodeći da ima pravo na isplatu novčanog iznosa od oko 5 000 eura u kriptovalutama.

Kako bi mu navodno bio isplaćen navedeni iznos, oštećeni je prema uputama nepoznate osobe na svoj mobilni uređaj instalirao aplikaciju te ustupio bankovne podatke, kao i fotografije osobne iskaznice i svog lica. Nakon toga je na njegov račun uplaćen novčani iznos, a potom je zaprimio obavijest da je u njegovo ime putem mobilnog bankarstva ugovoren online kredit, temeljem kojeg su sredstva uplaćena na njegov račun.

Ubrzo su s računa izvršene neovlaštene transakcije u ukupnom iznosu od 3.990 eura na inozemni bankovni račun.

Na okolnosti zaprimljenih prijava provodi se kriminalističko istraživanje.

Upozorenje policije

- Još jednom pozivamo građane da budu posebno oprezni prilikom internetskih ponuda koje obećavaju povrat izgubljenog novca ili brzu zaradu, kao i da nikada ne instaliraju aplikacije za udaljeni pristup niti dijele bankovne podatke s nepoznatim osobama. Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno je laž. Budite sigurni da vas nepoznata osoba neće kontaktirati kako bi vam garantirala laku i sigurnu zaradu - izvijestila je PU SD.

Ponovno upozoravamo građane:

- Banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova

- putem poveznica.

- Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja.

- Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.).

- Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama-

- Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.).

Policijska uprava splitsko-dalmatinska nastavlja s preventivnim aktivnostima i informiranjem građana kako bi se smanjio broj ovakvih kaznenih djela. Pravodobnom reakcijom, oprezom i provjerom informacija moguće je spriječiti financijsku štetu.

Više informacija i savjeta kako se zaštititi možete saznati OVDJE

U slučaju sumnje na prijevaru odmah kontaktirajte najbližu policijskoj postaji ili putem broja 192.