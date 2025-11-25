U splitskoj Banovini održan je sastanak o budućnosti ŠRC-a Pricviće i nogometa u Žrnovnici. Predsjednik MO Žrnovnica nije pozvan? Lolić: "Povratka na staro nema"

Mario Lolić, predsjednik Mjesnog odbora Žrnovnica i gradski vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Splita, izvijestio je kako je danas, prema informacijama potvrđenima iz više izvora, u gradskoj upravi održan sastanak o budućnosti ŠRC-a Pricviće i nogometa u Žrnovnici. Istaknuo je pritom da na sastanak nije bio pozvan, iako smatra da je trebao sudjelovati kao predstavnik mjesnog odbora i kao gradski vijećnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako navodi Lolić, vijest o sastanku ga je iznenadila jer je, kaže, do sada imao dobru suradnju i s Javnom ustanovom Športski objekti Split i s gradskom upravom. "Ostao sam u čudu da na taj sastanak nisam pozvan kao predstavnik MO Žrnovnica i kao gradski vijećnik", poručio je.

U svojoj objavi Lolić naglašava da Žrnovnici treba samo jedan nogometni klub – NK Mosor. Pri tome inzistira da klub mora biti utemeljen na demokratskim načelima i čvrsto vezan uz lokalnu zajednicu. "Stvarno treba postojati samo jedan nogometni klub Mosor, klub baziran na demokratskim načelima, klub svoje Žrnovnice", istaknuo je.

Jednako tako, osvrnuo se i na status ŠRC-a Pricviće, naglašavajući da je riječ o gradskom objektu koji pripada Žrnovnici. "Isto važi i za ŠRC Pricviće. Pricviće je naše, gradsko. Povratka na staro nema", poručio je Lolić, ne ulazeći u dodatne detalje o tome na što se točno odnosi "povratak na staro".

Lolić je svoju poruku zaključio kao predsjednik MO Žrnovnica, gradski vijećnik i član Nadzornog odbora NK Mosor Žrnovnica, naglašavajući da je ovo njegova javna reakcija na današnja događanja u gradskoj upravi.