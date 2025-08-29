U Solinu uhićen motociklist pod utjecajem alkohola i unatoč zabrani vožnje

Policijski službenici Policijske postaje Solin u noći s četvrtka na petak, 29. kolovoza, zaustavili su 55-godišnjeg vozača motocikla koji je upravljao vozilom iako mu je bila izrečena zaštitna mjera zabrane vožnje. Kontrola prometa provedena je oko ponoći, u Ulici kralja Zvonimira.

Kako doznajemo iz policije, riječ je o višestrukom recidivistu najtežih prometnih prekršaja, među kojima su vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja unatoč zabrani te prekršaji povezani sa zlouporabom droga.

Zabrana upravljanja motociklima na 12 mjeseci

Vozač je i ovoga puta bio pod utjecajem alkohola – alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 1,70 g/kg, odnosno 1,60 g/kg nakon korekcije. Policajci su ga odmah uhitili te smjestili u posebne prostorije za zadržavanje.

Tijekom dana, 55-godišnjak će uz optužni prijedlog biti priveden na nadležni prekršajni sud. Policija je predložila kaznu zatvora u trajanju od 90 dana, zabranu upravljanja motociklima na 12 mjeseci te zadržavanje u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela.