U Solinu se u ponedjeljak slavi blagdan Male Gospe, nekim ulicama neće se moći voziti

U ponedjeljak 8. rujna obilježava se blagdan Male Gospe pa će na području grada Solina u nedjelju 7. rujna i u ponedjeljak 8. rujna biti uspostavljena privremena prometna regulacija.

Od 7. rujna u 18 sati pa sve do 8. rujna u ponoć za sav promet će biti zatvorena Ulica kralja Zvonimira.

Tijekom ponedjeljka, 8. rujna 2025.godine u cilju povremenog zatvaranja prometa, a sve sukladno događajima vezano uz obilježavanje, bit će uspostavljeni blokadni punktovi u Ulici Marka Marulića od raskrižja s Hektorovićevom ulicom do raskrižja s ulicom Petra Krešimira IV (rotor) i na križanju Ulice Marka Marulića i mosta dr. Franje Tuđmana, te Ulice Stjepana Radića i mosta dr. Franje Tuđmana, a tijekom dana povremeno će se zaustavljati prometovanje s obzirom na događaje vezane uz obilježavanje blagdana.

Poziva se vozače da poštuju smjernice, upozorenja i savjete policijskih službenika na terenu.

"U cilju smanjenja prometnih gužvi, savjetujemo građanima da na dan obilježavanja blagdana Male Gospe ne idu u Solin osobnim vozilima i da koriste javni gradski prijevoz, a sve vozače molimo da svoja vozila ne ostavljaju na mjestima gdje je zabranjeno zaustavljanje i pakiranje.

Također, tijekom noći 7./8. rujna 2025. godine iz Sinja će prema Solinu krenuti hodočasnici koji će sudjelovati u tradicionalnom hodočašću Maloj Gospi. Hodočašće kreće 7. rujna 2025. godine u 22 sata ispred Crkve Gospe Sinjske u Sinju do Crkve Gospe od Otoka u Solinu.

Najveći broj hodočasnika kretat će se iz smjera Sinja državnom cestom D1 do predjela Križice, nakon čega će hodočasnici sići s državne ceste te se preko Dugopolja uputiti do Solina.

Policijski službenici će tijekom čitave noći biti nazočni na cestovnim pravcima kojim će se kretati hodočasnici, a vozače upozoravamo da voze usporeno i oprezno, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju, prometna pravila i zakone, upute i zapovijedi policijskih službenika.

Upozoravamo sve vozače koji će prometovati naprijed navedenim dionicama cesta po kojima će se kretati hodočasnici da voze oprezno i usporeno, da poštuju postavljenu privremenu signalizaciju, te upute i zapovjedi policijskih službenika na terenu.

Upućujemo hodočasnike da za kretanje koriste isključivo predviđenu trasu kretanja, da se kreću nogostupom ili uz lijevi rub kolnika (iznimno i uz desni rub kolnika u situacijama kada je to za pješake povoljnije - primjerice u nepreglednom zavoju i sl.), u koloni jedan iza drugog, da koriste baterijske lampe, reflektirajuće prsluke ili narukvice, svjetliju obuću ili odjeću, te da poštuju upute policijskih službenika", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.