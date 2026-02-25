U Solinu psi napali troje ljudi. Ozlijeđeni su. Vlasnica dobila prijavu

Jučer, 24. veljače 2026. godine oko 16:00 sati u Solinu, tri osobe su lakše ozlijeđene nakon napada pasa.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 63-godišnjakinja prilikom hranjenja pasa ostavila otvorena vrata boksa, nakon čega su dva psa istrčala iz ograđenog prostora, nakon čega su napali su 43-godišnjaka i ugrizli ga za nogu, dok su njegovoj maloljetnoj kćeri poderali odjeću te je zadobila ogrebotinu na butini. Također su napali i 17-godišnjakinju koja je lakše ozlijeđena.

Nakon dovršenog istraživanje utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 63-godišnjakinja iz nehaja počinila kazneno djelo Dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom radi čega je protiv nje podnesena kaznena prijava. Također, o događaju je obaviještena i nadležna veterinarska inspekcija.