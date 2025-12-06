U Sloveniji uhićen ubojica iz Hrvatske! Bjegunca je prepoznao očevidac

Voditelj Odjela kriminalističke policije Policijske postaje Murska Sobota, Bojan Rous, predstavio je dosadašnje aktivnosti policije u potrazi za muškarcem koji se povezuje s kaznenim djelom počinjenim u Republici Hrvatskoj.

Prema Rousovim riječima, počinitelj je uhićen prije otprilike sat vremena i trenutno se nalazi u pritvoru Policijske postaje Murska Sobota.

Kako je pojasnio, bjegunca je prepoznao očevidac koji je obavijestio nadležne organe. Ophodnje su potom uhitile muškarca na području Črenšovca, koji se trenutno nalazi u pritvoru Policijske postaje Murska Sobota, objavio je 24ur.com.

Što se dogodilo?

Policija je jučer objavila fotografiju ubojice i upozorila da je naoružan i opasan. Muškarac je u četvrtak oko 21 sat stigao u kuću svoje 29-godišnje partnerice u hrvatskom selu Sitnice. Trebao je odslužiti zatvorsku kaznu, ali to se nije dogodilo. Započeo je svađu s partnericom koja je eskalirala.

Otišao je do svog automobila i vratio se s pištoljem. Navodno je upucao svoju partnericu u kući, a zatim i njezinu trudnu sestru, koja je bila godinu dana mlađa od njega, na cesti, dok je pokušavala pobjeći. Žena je umrla, dok se njegova partnerica, koja je upucana u nogu i prsa, liječi u bolnici i od danas je izvan životne opasnosti. Zatim je pobjegao u Opel Astri, koja je u petak ujutro pronađena u Sloveniji, prenosi Net.hr.