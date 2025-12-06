Close Menu

U Sloveniji uhićen ubojica iz Hrvatske! Bjegunca je prepoznao očevidac

Jedna žena je umrla, druga je ozlijeđena

Voditelj Odjela kriminalističke policije Policijske postaje Murska Sobota, Bojan Rous, predstavio je dosadašnje aktivnosti policije u potrazi za muškarcem koji se povezuje s kaznenim djelom počinjenim u Republici Hrvatskoj.

Prema Rousovim riječima, počinitelj je uhićen prije otprilike sat vremena i trenutno se nalazi u pritvoru Policijske postaje Murska Sobota.

Kako je pojasnio, bjegunca je prepoznao očevidac koji je obavijestio nadležne organe. Ophodnje su potom uhitile muškarca na području Črenšovca, koji se trenutno nalazi u pritvoru Policijske postaje Murska Sobota, objavio je 24ur.com.

Što se dogodilo?

Policija je jučer objavila fotografiju ubojice i upozorila da je naoružan i opasan. Muškarac je u četvrtak oko 21 sat stigao u kuću svoje 29-godišnje partnerice u hrvatskom selu Sitnice. Trebao je odslužiti zatvorsku kaznu, ali to se nije dogodilo. Započeo je svađu s partnericom koja je eskalirala.

Otišao je do svog automobila i vratio se s pištoljem. Navodno je upucao svoju partnericu u kući, a zatim i njezinu trudnu sestru, koja je bila godinu dana mlađa od njega, na cesti, dok je pokušavala pobjeći. Žena je umrla, dok se njegova partnerica, koja je upucana u nogu i prsa, liječi u bolnici i od danas je izvan životne opasnosti. Zatim je pobjegao u Opel Astri, koja je u petak ujutro pronađena u Sloveniji, prenosi Net.hr.

