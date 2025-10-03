U slijetanju s Jadranske magistrale poginula dva muškarca i dvije žene: "Ronioci su izvukli tijela"

Četvero ljudi je poginulo u stravičnoj nesreći kod Senja u četvrtak poslijepodne. Kako doznaje RTL, oko 16.28 sati automobil je sletio u more s Jadranske magistrale u mjestu Bunica između Senja i Novog Vinodolskog. U nesreći su poginula dvojica muškaraca i dvije žene.

"Sve dežurne službe upućene su odmah na mjesto događaja i angažirani su ronioci HGSS-a stanice Gospić koji su izukli dva ženska i dva muška tijela. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeku", kazala je glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako RTL doznaje od HGSS-a, njihovi ronioci su iz mora izvukli tijela dvojice muškaraca i žene, dok je druga žena sama isplutala. Dario Cindrić, pročelnik HGSS stanice Gospić potvrdio je za Net.hr da su u akciju krenuli u popodnevnim satima nakon što im je javio 112.

'Ronioci su izvukli tijela'

Po dolasku na teren zatekli su jedan automobil u moru. "Jedna osoba odmah je isplutala, a ronioci su izvukli još tri tijela", rekao je Cindrić i dodao da je akcija završila u večernjim satima. Na terenu su bile sve službe - Hitna, policija i mrtvozonik.

Neslužbeno se doznaje da je automobil unajmljen u zračnoj luci 'Dr. Franjo Tuđman', što bi sugeriralo da su stradali vjerojatno stranci, ali to će se službeno znati tek nakon obdukcije i kada se utvrdi identitet poginulih.