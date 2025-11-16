U školskom dvorištu pronađen uznemirujući popis 'Probosti i iskopati oči', slučaj istražuje policija i socijalne službe

U dvorištu osnovne škole na istoku Hrvatske, u kojoj su roditelji učenika trećeg razreda prošlog tjedna bojkotirali nastavu, u petak je pronađen dječjim rukopisom ispisan popis s desetak imena pod naslovom: "Probosti i iskopati oči". Odmah je pozvana policija, a o svemu su obaviještene i nadležne socijalne službe, piše Jutarnji list.

"Odmah je pozvana policija, policijska službenica je došla za nekoliko minuta i uzela izjave. Prijavili smo što se dogodilo i nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstvu obrazovanja. U ovom trenutku ovaj se događaj vodi kao izolirani incident i zasad ne možemo listu povezati s nijednim konkretnim učenikom", izjavila je ravnateljica škole.

Pojasnila je kako su na popisu uglavnom samo imena, bez prezimena, zbog čega ih je teško povezati s konkretnim učenicima jer u školi ima više djece istog imena. Ipak, jedno je ime navedeno s prezimenom.

"Majka tog djeteta odmah je obaviještena i u kontaktu je s nadležnima", dodala je ravnateljica, istaknuvši da su s ostalom djecom obavljeni razgovori kako bi im se pružile potrebne informacije i savjeti.

Incidentu prethodio bojkot nastave

Roditelji učenika trećeg razreda prošli su tjedan prestali slati djecu na nastavu, tvrdeći da učenica s teškoćama u ponašanju, koja se razredu pridružila ove školske godine, svakodnevno grubo ometa rad, vrijeđa, psuje te fizički napada drugu djecu. Prema njihovim riječima, incidenti su bili svakodnevni, a škola nije adekvatno reagirala na njihova upozorenja.

Nakon tri dana bojkota, u četvrtak je održan roditeljski sastanak na kojem je postignut dogovor. "Dogovoreno je da se žurno napravi nova psihofizička procjena učenice te da joj se osigura pomoćnik u nastavi.

Svi su se angažirali i vjerujem da će to doista biti žurno", kazala je ravnateljica. Majka učenice s teškoćama u ponašanju ima zabranu prilaska školi. Zabrana joj je izrečena prije dvije godine, nakon što je u dvorištu škole prijetila da će baciti bombu i da ima "listu za odstrel".