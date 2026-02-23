U siječnju porasla nezaposlenost

U siječnju 2026. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1.703.843, od čega 792.300 čine žene. U odnosu na prosinac 2025. broj zaposlenih pao je za 0,8 posto, dok je broj zaposlenih žena smanjen za 1,5 posto. U usporedbi sa siječnjem 2025., broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,6 posto, a broj zaposlenih žena također za 0,6 posto.

Broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio je 1.476.487, od čega 699.055 čine žene. U odnosu na prosinac 2025. broj zaposlenih u pravnim osobama smanjen je za 0,7 posto, dok je broj zaposlenih žena pao za 1,6 posto. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,4 posto, a broj zaposlenih žena za 0,5 posto.

Broj nezaposlenih u siječnju 2026. u odnosu na prosinac 2025. povećan je za 6,4 posto, dok je broj nezaposlenih žena porastao za 5,6 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju iznosila je 4,9 posto, a među ženama 5,5 posto.

Od siječnja 2026. podaci o zaposlenima iskazuju se prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2025 (NN, br. 47/24).