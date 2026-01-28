U Šibeniku ukrao novčanik iz ugostiteljskog objekta, slijedi kaznena prijava

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjim muškarcem osumnjičenim za kazneno djelo krađe.

Prema sumnjama policije, osumnjičeni je u petak, 23. siječnja, u poslijepodnevnim satima u jednom ugostiteljskom objektu u Šibeniku iskoristio nepažnju 32-godišnjeg oštećenog te mu otuđio novčanik s novcem i osobnim dokumentima, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv 60-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.