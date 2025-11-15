U Rijeci aktivisti upali na predstavu izraelskog koreografa

Prosvjed je počeo ispred kazališta, gdje su aktivisti zviždaljkama, sirenama i megafonima izražavali solidarnost s Palestinom i pozivali na 'solidarnost s Palestinom' i bojkot predstave. Kako piše Novi list, dio prosvjednika potom je ušao u zgradu HNK-a i prekinuo predstavu.

Predstavu 'Venezuela', u koreografiji slavnog izraelskog koreografa Ohada Naharina, izveo je ansambl Baleta riječkog HNK-a.

"To je kulturna kolaboracija s režimom kojem se sudi za ratni zločin"

O svemu su se oglasili iz inicijative 'Za K.R.U.H', koja je ranije pozvala na bojkot.

''Večeras su umjetnice i aktivisti simbolično prekinuli premijeru Venezuele Ohada Naharina koju izvodi baletni ansambl HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, pod ravnateljstvom Leonarda Jakovine i budnim okom intendantice Dubravke Vrgoč.

Ispred kazališta su, mirno držeći transparente s natpisima poput “Solidarno s Palestinom“, držali govore i dijelili letke građanima pozivajući ih na bojkot svih repriznih izvedbi. Istodobno, nekoliko je umjetnica i aktivista unutar dvorane kazališta izvjesilo transparente s natpisima “Stop artvošanju genocida” i “U Rijeci Gaga, u Gazi grobnice” te zviždaljkama prekinulo početak predstave. Jedna od aktivistkinja je zbog toga privedena, što oštro osuđujemo i smatramo još jednim pokazateljem represije protiv onih koji se protive genocidu, ubijanju i militarizmu. Tražimo da naša drugarica bude odmah puštena jer je naš protest legitiman!”, navode organizatori prosvjeda.

“Ovo je čin kulturne kolaboracije s režimom kojem se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Venezuela nije samo plesna predstava, nego izvozni proizvod izraelske kulturne diplomacije”, ističu.

“Ohad Naharin je figura kulturne hegemonije, koji nikada nije odbio ni jedan prljavi šekel ni jednu nagradu Države Izrael. Njegov Batsheva Dance Company financiran je izravno iz izraelskog državnog proračuna, Ministarstva kulture, Ministarstva vanjskih poslova i pro-izraelskih fondacija i banaka koje financiraju ilegalna izraelska naselja.

Stoga, pozivamo građane i građanke u Rijeci da bojkotiraju sve izvedbe i ustanu protiv artwashinga genocida u Palestini! Pozivamo umjetnički ansambl i druge radne kolektive Zajca da ne sudjeluju u izvedbi. Bojkot nije cenzura, već etički minimum. To je čin solidarnosti sa živima, ne performans moralne čistoće. Odbiti plesati za okupatora nije “gubitak dijaloga” – to je početak slobode. Dok izraelske trupe sravnjuju Gazu, u Rijeci se pleše Venezuela.

Tražimo i odbijanje suradnje svih kulturnih radnika, umjetnica i tehničkog osoblja s programima povezanim s izraelskim državnim institucijama. Zahtijevamo i javnu odgovornost i smjenu kolaboracionističke uprave Dubravke Vrgoč i Leonarda Jakovine, čije djelovanje koristi umjetnost kao sredstvo političkog pranja. Zaključno, tražimo transparentnost svih međunarodnih suradnji i financijskih izvora HNK Rijeka”, navodi se u priopćenju organizatora prosvjeda.