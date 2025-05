U redu čeka i po 40 žena: Do jednog tretmana ljepote u Splitu je gotovo nemoguće doći

Muškarci vjerojatno nikada ne bi pogodili tko je najtraženija žena u gradu Splitu. Ona je dobra pedikerka, budući da je pedikura trenutno najtraženiji beauty tretman u gradu do kojeg je gotovo nemoguće doći u kratkom roku. Ovo smo saznali na vlastitoj zadebljaloj koži - u tri dana nazvali smo desetak najpoznatijih beauty salona u gradu i objekata koje se bave (isključivo) pedikurom. Svi su prebukirani. Dok depilaciju možete ugovoriti u roku od nekoliko dana, za pedikuru se ponegdje čeka i po mjesec dana.

Na listama čekanja je po 40 žena

U potrazi za slobodnim terminom za pedikuru nazvali smo jedan i poznati salon za pedikuru na Visokoj. Prvi termin koji su nam ponudili je krajem srpnja. Ni u ostalim poznatim salonima nismo imali više sreće - u salonu u centru grada prvi slobodan termin je također u srpnju.

Kada smo tražili da nas se stavi na listu čekanja, ukoliko neka klijentica ne bude mogla doći na svoj zakazani termin, rečeno nam je da je na listi čekanja trenutno oko 40 žena.

Walk in salon za pedikuru u centru grada je zatvoren

Splićanke i gošće nemalo su se iznenadile kada su shvatile da ovog ljeta nema poznatog walk in salona za pedikuru koji je do prošle godine radio u centru grada. Walk in salon, dakle kozmetički studio u kojemu se nisu primale narudžbe nego su se tretmani mogli dobiti isključivo po dolasku, zatvoren je prošle jeseni.

Kako smo saznali tom prilikom, budući da je autorica ovog teksta bila redovita klijentica navedenog salona, vlasnicima je salon takve vrste bio isplativ samo ljeti. Zimi nije bilo posla, pa su vlasnici krajem prošle turističke sezone stavili ključ u bravu.

Cijena pedikure penju se i do 50€ u najboljim salonima u gradu

Uređivati stopala nije jeftino. Prosječna cijena pedikure u Splitu trenutno je 25€, koliko će vas izaći u većini prosječnih beauty salona i salona za pedikuru. Cijena pedikure s trajnim lakom iznosi negdje oko 35€.

Najniža cijena pedikure na koju smo naišli je 22€ eura, dok ekskluzivni saloni ljepote u gradu pedikuru s trajnim lakom naplaćuju po 45€.

Medicinska i spa pedikura su nešto i skuplje. Tako ćete medicinsku pedikuru u ekskluzivnom salonu platiti oko 50€ dok se u ostalim salonima može pronaći za 30 do 40 eura.