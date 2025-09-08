U protekla tri dana splitska policija sankcionirala 673 prometna prekršaja, 162 vozača isključena iz prometa

U protekla tri dana na području Splitsko-dalmatinske županije policijski službenici su sankcionirali 673 vozača zbog počinjenih prometnih prekršaja. Ukupno su 162 vozača isključena iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola i odbijanja testiranja na droge.

Najveća koncentracija alkohola izmjerena je na području Brača i iznosila je 2,59 g/kg, a deset vozača je zadržano u policijskim postajama do otriježnjenja.

Pet vozača je odvedeno na sud

Kaštel Sućurac: Ponavljač vozio pod utjecajem alkohola, izmjereno 2,37 promila, odveden na sud

U subotu, 6. rujna 2025.godine 02:22 sati u Kaštelima policijski službenici zaustavili su 38-godišnjeg vozača osobnog vozila koji je alkotestiran i izmjerena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 2,37 g/kg. Utvrđeno je da upravlja vozilom dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom. Zadržan je do otrježnjenja, uhićen, nakon čega je odveden na nadležni sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavane jer je do sada dva puta kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i zaštitna mjera mu je izrečena upravo zbog počinjenja tog prekršaja. Predloženo je da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i novčana kazna te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od dvije godine.

Pušten je na slobodu, a presuda će biti naknadno donesena.

Okrug Gornji: Vozač pokušao pobjeći policiji, izmjereno 1,65 promila, odveden na sud

U subotu, 6. rujna 2025.godine u mjestu Okrug Gornji policijski službenik ja izdao naredbu za zaustavljanje vozaču osobnog vozila koji se oglušio na izdanu naredbu i pokušao pobjeći policiji. Vozač je uskoro zaustavljan, izmjerena mu je koncentracija alkohola u organizmu od 1,65 g/kg.

Vozač, 21-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, zadržan je do otrježnjenja, nakon čega je odveden na nadležni sud. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana uvjetno na godinu dana, novčanu kaznu od 800 eura i zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na području Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca.

Sinj: Ponavljač vozio bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola, izmjereno 1,45 promila

Sinoć, 7. rujna 2025.godine oko 22.50 sati policijski službenici su na području Sinja zaustavili 37-godišnjaka za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,35 g/kg, a upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju vozila jer mu je vozačka dozvola ukinuta.

Policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo, zadržan je u policijskoj postaji do otrježnjenja i danas će biti odveden na nadležni sud.

Sudu će biti predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, da mu se izrekne kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i da mu se trajno oduzme vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana nakon čega je predan u zatvor.

Split: Ponavljač vozio bez položenog vozačkog ispita, odveden na sud

U nedjelju, 7. rujna 2025.godine u 5 sati policijski službenici prometne policije na području Splita zaustavili su 37-godišnjaka koji je upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije jer nakon što mu je istekao rok od dvije godine kada mu je zbog počinjenih prekršaja i prikupljenih negativnih bodova ukinuta vozačka dozvola, nije ponovno položio vozački ispit. S obzirom na to da se radi o recidivistu u činjenju prekršaja koji je tijekom 2025.godine dva puta prijavljen zbog činjenja prometnih prekršaja, uhićen je i odveden na nadležni sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 sana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 2 godine.

Sud ga je pustio na slobodu, a predmet stavio u redovan postupak.

Split: Ponavljač odbio testiranje na droge, vozio pod utjecajem alkohola, odveden na sud

U nedjelju, 7. rujna 2025.godine oko 3:50 sati u Splitu policijski službenici prometne policije zaustavili su 25-godišnjeg vozača osobnog vozila koji je odbio zahtjev policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje radi utvrđivanja prisutnosti droge ili zabranjenih lijekova u organizmu, a obavljenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozio pod utjecajem alkohola od 0,57 g/kg.

Uhićen je i doveden u policijsku postaju nakon čega je odveden na nadležni sud u žurnom postupku s obzirom na to da se radi o ponavljaču odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu. Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od osam mjesecu.

Sud je donio odluku da je kriv za prometne prekršaje, izrekao mu je novčanu kaznu u visini 2.450,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci nakon čega je pušten na slobodu.