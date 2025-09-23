U prometnoj nesreći teško ozlijeđena 67-godišnja vozačica

Jučer, 22. rujna oko 15.25 sati na državnoj cesti D8 u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 67-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, krećući se odvojkom državne ceste D8 za trgovački centar gdje se izvode radovi, prilikom skretanja u desno između postavljene prometne signalizacije (ploča za označavanje bočnih zapreka koji su postavljeni između zapadnog ruba kolnika državne ceste D8 i prilaznog kolnika za trgovački centar) nastavlja s vožnjom da se prethodno nije uvjerila kako istu radnju može učiniti bez izazivanja opasnosti po sudionike u prometu i imovine, uslijed čega prednjim dijelom vozila upada u rupu na prilaznom kolniku dimenzija 5,00 × 2,20 metara, visine 1,50 metara, na kojoj su se izvodili radovi propisno označeni prometnom signalizacijom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj bolnici u Šibeniku vozačici su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći puštena na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 67-godišnjakinje bit će podnesen prekršajni nalog.