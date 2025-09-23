U prometnoj nesreći teško ozlijeđen 24-godišnji motociklist, vozio na drogama

Jučer, 22. rujna oko 20.10 sati u Vodicama u Ulici Magistrala, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 21-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do kbr.51. te prilikom skretanje u lijevo u Ulicu Zagrebačka nije propustio sva vozila iz suprotnog smjera koja zadržavaju smjer svog kretanja, uslijed čega na središnjem dijelu južne prometne trake dolazi do sudara njegova desnog bočnog dijela vozila i prednjeg dijela motocikla zadarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 24-godišnjak, kategorijom vozila koja nije upisana u njegovu vozačku dozvolu te pritom nije prilagodio brzinu kretanja vozila.

Od siline sudara i pada 24-godišnji vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede.

S obzirom na to da je preliminarnim testiranjem utvrđena sumnja na prisutnost droge u organizmu, 24-godišnjem vozaču u Općoj bolnici u Šibeniku vađena je krv i urin radi analize na drogu i lijekove, gdje je ujedno zadržan na daljnjem liječenju. Nakon zaprimanja nalaza protiv vozača podnijet će se odgovarajuća prekršajna prijava.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 21-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.