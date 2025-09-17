U prometnoj nesreći ozlijeđen motociklist

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se oko 17,30 sati dogodila na državnoj cesti D-8 na predjelu Velikih Žala teže je ozlijeđen 55-godišnji hrvatski državljanin.

Do prometne nesreće je došlo kada je spomenuti 55-godišnjak upravljao motociklom dubrovačkih registarskih oznaka krećući se iz smjera Dubrovnika u pravcu Splita.

Zbog brzine neprimjerene uvjetima i stanju na kolniku, ulaskom u lijevi pregledni zavoj, izgubio je nadzor nad motociklom i udario u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega je zajedno s motociklom pao na kolnik uslijed čega je zadobio teške tjelesne ozljede.

Nakon ukazane liječničke pomoći prevezen je u dubrovačku bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju.