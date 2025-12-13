U prepunom Fotoklubu Split otvorena  jubilarna 20. Splitska.tiramola

Jubilarna 20. „Splitska.tiramola“, godišnja izložba fotografija mladih fotografkinja i fotografa, otvorena je sinoć u prepunoj Galeriji fotografije Fotokluba Split.
Prisutnima su se s prigodnim riječima obratili Ivana Bošnjak, programska voditeljica Fotokluba Split, Maja Prgomet, u ime organizatora, Udruge za promociji kulture mladih "Splitski portal", Dado Lelas, predsjednik Udruge MoST, Ivan Milas, selektor ovogodišnje Tiramole i Mate Omazić,pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Splita.
Izložba koja traje već puna dva desetljeća od početka ima sasvim jednostavan koncept, sve izložene fotografije su snimljene u Splitu, a autori na dan otvaranja još nisu proslavili 30. rođendan.
Na natječaj koji je raspisala Udruga za promociju kulture mladih "Splitski portal" ove se godine odazvalo 38 autora/ica mlađih od 30 godina te je na izložbi postavljeno 62 fotografije od 22 odabranih autora/ica. Postav izložbe je ove godine birao Ivan Milas, splitski dizajner i fotograf, diplomant dizajna novih medija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, koji i sam aktivno izlaže još od studentskih dana.
"Splitska.tiramola" i ovog puta ima humanitarni karakter, jer sve fotografije s izložbe prodavale su se danas na 25. humanitarnoj akciji "A di si ti?" udruge "MoSt", na splitskoj Rivi, u sklopu koje se već tradicionalno u mjesecu prosincu prikuplja pomoć za korisnice/ke, te za uređenje i opremanje prostora Centra za beskućnice/ke.
Popis autorica i autora:
Andrea Petra Bilić - Arhitektonske forme i detalji Sv. Dujma
Andrea Petra Bilić - Arhitektura kroz minimalizam u fotografiji I.
Andrea Petra Bilić - Arhitektura kroz minimalizam u fotografiji II.
Andreas Čvorović Arnold - Izranjajući kit
Andreas Čvorović Arnold - Na betonskom horizontu
Damjan Babić - Gospa od zvonika
Damjan Babić - October all over
Damjan Babić - Sama
Dora Matošević - Ona
Dora Matošević - Plavi puls
Dora Matošević - Pola-pola
Dora Matošević - Ptica trkačica
Dora Rudelj - Parting
Dora Rudelj - Plod
Dora Rudelj - Ralje
Dora Rudelj - Toplinski Val
Ema Carević - Bill
Ema Carević - Lazlo
Ema Carević - Mars
Ema Carević - Mrtva
Ema Carević - Soba
Finnian Kranjec - Fotogram
Finnian Kranjec - Rocker autoportret
Irma Nina Orlandić - Dom
Irma Nina Orlandić - Mirno
Ivan Mihael Pavlović - Dalmacija na koncu (Prokurative)
Ivan Mihael Pavlović - Dolazak Jadrolinije
Kristina Orlić - Šešir
Lovre Bulj - Na vrhu svijeta
Luka Bušić - Križanje Poljičke i Puta Trstenika
Luka Bušić - Pre-sunrise fight
Luka Bušić - SUP akcija na Baćama
Luka Bušić - The struggle
Luka Bušić - Vatromet u Splitu
Luka Mladinić - Kad srce zaigra od ponosa
Luka Mladinić - Nakon nevremena
Marija Pralija Sapunarić - Dalmatia
Marija Pralija Sapunarić - Ispod sunca zlatnoga
Marija Pralija Sapunarić - Na svijetu najljepši tko je ?
Marija Pralija Sapunarić - Tišina mora
Marija Pralija Sapunarić -Trag u vremenu
Marijeta Đogaš - Late night
Marijeta Đogaš - Love kissed
Marijeta Đogaš - Moonrise
Meloni Pinjušić - 11. misec
Meloni Pinjušić - Izbor 2
Meloni Pinjušić - Svjetlo u tami
Miroslav Lelas - In the navy
Miroslav Lelas - Livi
Miroslav Lelas - Ne smite tu parkirat
Miroslav Lelas - Nevrime
Miroslav Lelas- Pljas
Nena Grolić - Burn
Nena Grolić - True colors
Nina Bauk - Paraliza sna
Nina Bauk - Swag
Nina Milišić - Grad
Petra Brkan - Tajna punog mjeseca
Petra Brkan - Organika
Petra Brkan - San u Crvenom
Tomislav Lukić - Kroz palme
Izložba se u Fotoklubu Split može pogledati do 24. prosinca, a dio je "Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025." koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložba je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita, Županijske lučke uprave, LOCASTIC doo i Beta&Co.