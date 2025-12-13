U prepunom Fotoklubu Split otvorena  jubilarna 20. Splitska.tiramola

Jubilarna 20. „Splitska.tiramola“, godišnja izložba fotografija mladih fotografkinja i fotografa, otvorena je sinoć u prepunoj Galeriji fotografije Fotokluba Split.

Prisutnima su se s prigodnim riječima obratili Ivana Bošnjak, programska voditeljica Fotokluba Split, Maja Prgomet, u ime organizatora, Udruge za promociji kulture mladih "Splitski portal", Dado Lelas, predsjednik Udruge MoST, Ivan Milas, selektor ovogodišnje Tiramole i Mate Omazić,pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Splita.

Izložba koja traje već puna dva desetljeća od početka ima sasvim jednostavan koncept, sve izložene fotografije su snimljene u Splitu, a autori na dan otvaranja još nisu proslavili 30. rođendan.

Na natječaj koji je raspisala Udruga za promociju kulture mladih "Splitski portal" ove se godine odazvalo 38 autora/ica mlađih od 30 godina te je na izložbi postavljeno 62 fotografije od 22 odabranih autora/ica. Postav izložbe je ove godine birao Ivan Milas, splitski dizajner i fotograf, diplomant dizajna novih medija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, koji i sam aktivno izlaže još od studentskih dana.

"Splitska.tiramola" i ovog puta ima humanitarni karakter, jer sve fotografije s izložbe prodavale su se danas na 25. humanitarnoj akciji "A di si ti?" udruge "MoSt", na splitskoj Rivi, u sklopu koje se već tradicionalno u mjesecu prosincu prikuplja pomoć za korisnice/ke, te za uređenje i opremanje prostora Centra za beskućnice/ke.

Popis autorica i autora:

Andrea Petra Bilić - Arhitektonske forme i detalji Sv. Dujma

Andrea Petra Bilić - Arhitektura kroz minimalizam u fotografiji I.

Andrea Petra Bilić - Arhitektura kroz minimalizam u fotografiji II.

Andreas Čvorović Arnold - Izranjajući kit

Andreas Čvorović Arnold - Na betonskom horizontu

Damjan Babić - Gospa od zvonika

Damjan Babić - October all over

Damjan Babić - Sama

Dora Matošević - Ona

Dora Matošević - Plavi puls

Dora Matošević - Pola-pola

Dora Matošević - Ptica trkačica

Dora Rudelj - Parting

Dora Rudelj - Plod

Dora Rudelj - Ralje

Dora Rudelj - Toplinski Val

Ema Carević - Bill

Ema Carević - Lazlo

Ema Carević - Mars

Ema Carević - Mrtva

Ema Carević - Soba

Finnian Kranjec - Fotogram

Finnian Kranjec - Rocker autoportret

Irma Nina Orlandić - Dom

Irma Nina Orlandić - Mirno

Ivan Mihael Pavlović - Dalmacija na koncu (Prokurative)

Ivan Mihael Pavlović - Dolazak Jadrolinije

Kristina Orlić - Šešir

Lovre Bulj - Na vrhu svijeta

Luka Bušić - Križanje Poljičke i Puta Trstenika

Luka Bušić - Pre-sunrise fight

Luka Bušić - SUP akcija na Baćama

Luka Bušić - The struggle

Luka Bušić - Vatromet u Splitu

Luka Mladinić - Kad srce zaigra od ponosa

Luka Mladinić - Nakon nevremena

Marija Pralija Sapunarić - Dalmatia

Marija Pralija Sapunarić - Ispod sunca zlatnoga

Marija Pralija Sapunarić - Na svijetu najljepši tko je ?

Marija Pralija Sapunarić - Tišina mora

Marija Pralija Sapunarić -Trag u vremenu

Marijeta Đogaš - Late night

Marijeta Đogaš - Love kissed

Marijeta Đogaš - Moonrise

Meloni Pinjušić - 11. misec

Meloni Pinjušić - Izbor 2

Meloni Pinjušić - Svjetlo u tami

Miroslav Lelas - In the navy

Miroslav Lelas - Livi

Miroslav Lelas - Ne smite tu parkirat

Miroslav Lelas - Nevrime

Miroslav Lelas- Pljas

Nena Grolić - Burn

Nena Grolić - True colors

Nina Bauk - Paraliza sna

Nina Bauk - Swag

Nina Milišić - Grad

Petra Brkan - Tajna punog mjeseca

Petra Brkan - Organika

Petra Brkan - San u Crvenom

Tomislav Lukić - Kroz palme

Izložba se u Fotoklubu Split može pogledati do 24. prosinca, a dio je "Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025." koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložba je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita, Županijske lučke uprave, LOCASTIC doo i Beta&Co.