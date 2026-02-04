U prekidu brojne katamaranske i jedna trajektna linija na splitskom području

Jugo već snažno puše duž obale i na otocima, uz orkanske udare i olujne vjetrove, praćene kišom koja se očekuje kroz cijeli dan.

Pomorski promet već je pogođen. Kako javlja HAK došlo je do obustave trajektnih i brodskih linija, a putnici se mole na oprez i pravovremeno provjeravanje redova vožnje.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su:

- trajektne linije: Ploče-Trpanj, Šibenik-Kaprije-Žirje, Sućuraj-Drvenik, Makarska-Sumartin, Suđurađ-Lopud-Koločep-Dubrovnik, Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, Split-Vela Luka-Ubli;

- katamaranske linije: Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj, Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, Split-Rogač-Milna, Vis-Hvar-Milna-Split, Šibenik-Žirje-Kaprije, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli - Korčula - Dubrovnik, Jelsa - Bol - Split, Split - Stari Grad, Sobra (Mljet)- Šipanska luka -Dubrovnik

- brodske linije: Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik, Orebić-Korčula, Preko-Zadar, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.