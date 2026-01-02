U požaru u Švicarskoj je ozlijeđen francuski nogometaš

Francuski nogometaš Tahirys Dos Santos teško je ozlijeđen u požaru koji je izbio u njegovu stanu u Švicarskoj. Prema pisanju tamošnjih medija, 19-godišnji Dos Santos zadobio je teške opekline i trenutačno se nalazi u bolnici, gdje se bori za oporavak. Dos Santos je igrač prvoligaša Metza, a nastupa za B momčad, prenosi Index.

Požar je izbio u jutarnjim satima u njegovu stanu u gradu gdje mladić trenutačno nastupa. Još nije poznat točan uzrok požara, a lokalna policija provodi istragu o okolnostima nesreće. Dos Santos je rođen u Francuskoj, a nogometnu karijeru gradio je u švicarskim niželigaškim klubovima. Njegovo stanje, prema službenim informacijama, i dalje je ozbiljno.

