U požaru kuće u mjestu Sonković smrtno stradala jedna osoba

Jučer, 12. prosinca, oko 20.50 sati u mjestu Sonković došlo je do požara u vikend-kući, u kojem je jedna osoba smrtno stradala.

Odmah po dojavi, na mjesto događaja izašla je JVP Šibenik sa sedam vozila i 17 vatrogasaca te je požar ugašen u 23.21 sati.

Obavljenim očevidom, u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kvara na električnim instalacijama. Tom prilikom u potpunosti su izgorjeli kat kuće i krovište, uslijed čega su se krov i drveni pod urušili u prizemlje kuće, koje je također u potpunosti izgorjelo.

Muškarac u dobi od 79 godina

U požaru je smrtno stradala osoba za koju se, s velikom vjerojatnošću, pretpostavlja da je muškarac u dobi od 79 godina. Tijelo preminule osobe po nalogu državnog odvjetnika prevezeno je na Odjel patologije šibenske bolnice.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.