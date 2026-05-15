U potrazi za petim elementom – Green Eye Festival od 20. do 22. svibnja gostuje u Zagrebu

Festival će se održati od 20. do 22. svibnja 2026. u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Javne ustanove Nacionalni park Krka. Simbolično će biti otvoren na Svjetski dan pčela, 20. svibnja, a završit će 22. svibnja, na Svjetski dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Zagrebačko izdanje Green Eye Festivala otvorit će, kroz dokumentarne filmove, panel-rasprave i razgovore sa stručnjacima, pitanje odnosa čovjeka spram prirode i pozvati publiku da promisli o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti prema okolišu. Tema ovogodišnjeg festivala bavi se „petim elementom“ – ljudskom sviješću i odgovornošću, ključnim za očuvanje prirodne ravnoteže i održivu budućnost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom tri festivalska dana program će biti posvećen oprašivačima, vodi i bioraznolikosti – temama koje snažno oblikuju našu sadašnjost i budućnost. Posjetitelji će moći pogledati dokumentarne filmove Jednom kad znaš, Oprašivači, Plava rijeka, Svaka mala stvar, Zajedničko tlo, Moj vrt tisuću pčela i Zeleni gradski život.

Poseban naglasak bit će stavljen na povezivanje znanstvenika, institucija, lokalnih zajednica i građana u zajedničkom djelovanju usmjerenom na očuvanje prirode. Stručnjaci iz područja zaštite okoliša, biologije, održiva razvoja, obrazovanja i medija raspravljat će o konkretnim izazovima današnjice, od utjecaja klimatskih promjena i onečišćenja voda do uloge koju oprašivači imaju u osiguranju hrane i očuvanju ekosustava. Paneli će otvoriti pitanje uloge mladih, medija i kulture u oblikovanju održivije budućnosti i prikazati primjere dobrih praksi i različitih načina na koje se građani mogu aktivno uključiti u zaštitu prirode.

„Green Eye Festival nastao je iz želje da se pitanje zaštite prirode približi ljudima na drugačiji, emotivan i dojmljiv način – kroz film i dijalog. Njime ih želimo podsjetiti na to da priroda nije odvojena od nas, nego da smo njezin sastavni dio i da upravo naše odluke i ponašanje određuju budućnost ekosustava i kvalitetu života budućih generacija. Posebno nas veseli to što festival ove godine dolazi u Zagreb, tako da ćemo važne teme kao što su zaštita oprašivača i očuvanje voda i bioraznolikosti približiti još većoj publici“, istaknula je ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Krka Nella Slavica.

„Drago nam je da su Nacionalni park Krka, kao njegov začetnik, i Hrvatski prirodoslovni muzej, kao partner u Zagrebu, prihvatili prijedlog Ministarstva da ovaj iznimno kvalitetan festival u manjem opsegu predstavimo i u našem glavnom gradu. Time će festival imati širi doseg, a uz to će upravo u Tjednu prirode dodatno potaknuti ljude na razmišljanje o bioraznolikosti, okolišu i suživotu s prirodom. Hrvatski prirodoslovni muzej prirodno je mjesto za ovakav događaj. Uvjeren sam u to da dokumentarni filmovi, teme i razgovori najavljeni u festivalskom programu nikoga neće ostaviti ravnodušnim“, istaknuo je ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Aljoša Duplić.

Green Eye Festival jedinstveni je primjer festivala koji je pokrenula neka javna ustanova, a od samih početaka prepoznat je kao platforma koja kroz audiovizualnu umjetnost i edukativne sadržaje promiče ekološku svijest, održivost i aktivno sudjelovanje građana u očuvanju prirode.

Ulaz na sve projekcije i panel-rasprave je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna prijava. Rezervirajte svoje mjesto i pogledajte program festivala na poveznici.